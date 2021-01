Vaccin de Moderna: les agents de comblement pourraient provoquer une réaction

Un effet secondaire particulier et spécifique au vaccin de Moderna contre la COVID-19 a été relevé lors des essais cliniques survenus au cours des derniers mois, et également mis en lumière par la Food and drug administration (FDA) aux États-Unis.

Selon les recherches, il est démontré que dans de rares cas, le vaccin de Moderna peut provoquer un gonflement et une inflammation chez des personnes qui ont eu recours à des agents de comblement, comme l’acide hyaluronique.

Ces agents de comblement sont notamment utilisés en soins esthétiques pour augmenter le volume des lèvres, les joues, combler les rides, ou atténuer les cernes.

Les patients qui ont eu cet effet secondaire lors des essais cliniques présentaient un gonflement et une inflammation dans la zone où le produit de remplissage avait été administré. Quelques patients avaient eu un comblement des joues six mois avant leur vaccin et un patient avait subi un remplissage des lèvres deux jours après le vaccin.

Toutefois, ce gonflement non désiré s’est résorbé.

Selon la pharmacienne Diane Lamarre, ces réactions sont rares et ne doivent pas empêcher les personnes concernées de se faire vacciner.

«C’est une petite petite réaction et très rare, soit un cas sur 10 000. Les gens qui avaient eu ces interventions-là présentaient une petite inflammation à l’endroit de l’injection seulement. Ça s’est résorbé soit spontanément, soit avec un antihistaminique, ou bien avec un anti-inflammatoire en comprimé ou un peu de cortisone en comprimé. Ce sont des réactions très mineures. Il faut que les gens se fassent vacciner, ce n’est pas une contre-indication du tout», a assuré Diane Lamarre.