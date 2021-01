COVID-19: encore des hausses au Québec

Le nombre de morts et de nouveaux cas liés à la COVID-19 a de nouveau augmenté au Québec jeudi.

Le bilan québécois s’alourdit de 64 décès et de 2132 nouveaux cas de COVID-19. Les hospitalisations sont aussi en hausse de 7 et atteignent un total de 1523. Avec une personne de plus, le nombre de gens aux soins intensifs a atteint un nouveau sommet à 230.

Depuis le début de la pandémie, 236 827 personnes ont été infectées par ce coronavirus au Québec et 8878 en sont mortes. À noter qu’un décès a été soustrait jeudi du bilan, car une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

«Les projections montrent qu’un risque de dépassement des capacités [hospitalières] d’ici les [trois prochaines semaines] dans le Grand Montréal est toujours réel. Plus de 80 % des lits [réguliers] et de soins intensifs désignés pour les patients COVID sont déjà occupés», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La situation en Ontario demeure aussi préoccupante. Le nombre de morts est demeuré élevé avec 62 décès supplémentaires jeudi, ainsi que 3326 nouveaux cas de COVID-19.

La province la plus peuplée au pays compte 228 310 cas et 5189 décès liés à cette maladie depuis le début de la pandémie.

Le nombre de personnes hospitalisées a reculé jeudi en Ontario: 17 de moins pour une somme de 1657. Les patients aux soins intensifs ont cependant augmenté de trois pour s’établir à 388.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a rappelé à ses concitoyens l’ordre de demeure à la maison sur Twitter: «Une ordonnance de maintien au domicile est en vigueur pour tout l'Ontario. Ne quittez la maison qu'à des fins essentielles, telles que pour la nourriture, les soins de santé, l'exercice ou le travail. C'est la loi. Restez à la maison, restez en sécurité, sauvez des vies».

Parmi les provinces qui ont mis leurs données à jour, il y a l’Alberta (967 cas et 21 décès), la Colombie-Britannique (536 cas et 7 décès), la Saskatchewan (312 cas), le Manitoba (261 cas et 2 décès), le Nouveau-Brunswick (23 cas), la Nouvelle-Écosse (6 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas) et l’Île-du-Prince-Édouard (1 cas).

En soirée, le Canada comptabilisait 688 891 cas (+7565) et 17 538 décès (+156) depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada:

Québec: 236 827 cas (8878 décès)

Ontario: 228 310 cas (5189 décès)

Alberta: 114 585 cas (1389 décès)

Colombie-Britannique: 59 608 cas (1038 décès)

Manitoba: 26 954 cas (755 décès)

Saskatchewan: 19 329 cas (206 décès)

Nouvelle-Écosse: 1548 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 859 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 394 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 104 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 688 891 cas (17 538 décès)