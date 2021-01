Dollarama: «des récidivistes où presque toutes les consignes sanitaires sont violées»

La chaîne Dollarama «s’expose à une ordonnance de fermeture» si les succursales mises à l’amende ne commencent pas à suivre les consignes sanitaires, a affirmé le ministre du Travail, Jean Boulet.

En entrevue à l’émission «À vos affaires» jeudi, le ministre a expliqué que Dollarama ne respecte pas les règles depuis le début de la pandémie.

«C’est un problème récidivant. Au départ, on faisait énormément de pédagogie et de sensibilisation, mais après ça on constatait qu’il n’y avait pas de respect du port du masque, pas de respect de la distanciation de deux mètres, à peu près toutes les consignes sanitaires étaient violées», a-t-il lancé.

Au total, 11 constats d’infraction ont été attribués dans neuf boutiques de la chaîne.124 avis de correction ont également été émis dans des magasins de la bannière par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

À la suite de cette nouvelle choc, M. Boulet a voulu envoyer un message aux consommateurs.

«Je ne veux pas guider les consommateurs. Ils doivent se rendre compte de ce qui se passe chez Dollarama. Quand on décide d’acheter, c’est important d’aller dans un environnement qui est sécuritaire. Et actuellement, ce que nous avons constaté, c’est qu’on n’écoute pas dans les Dollarama.»