Les voyageurs de retour au pays qui doivent respecter une quarantaine de 14 jours la respectent-ils vraiment? Les autorités elles, sont-ils en mesure d’intervenir en cas de doute, mais surtout de faire respecter cette période d’isolement?

Le quotidien Le Devoir rapporte jeudi matin que seulement trois contraventions ont été données depuis Noël à des voyageurs de retour au pays qui n’ont pas respecté la loi.

«Le nombre de contraventions, c’est quand même l’une des façons de vérifier le sérieux d’une mesure», souligne Mario Dumont dans sa chronique à LCN.

«En fin de semaine, pour le couvre-feu il s’est donné 740 contraventions, pour le Québec seulement! Pour le Canada, depuis Noël, trois pour tous les retours de voyages! Avez-vous l’impression qu’il y a plus que trois personnes dans tout le Canada qui sont revenues de voyage et qui sont sorties de la maison?», se demande l’animateur avec une pointe de sarcasme.

Depuis mars 2020, 126 contraventions ont été données à des voyageurs de retour au Canada. «Le risque de se faire prendre en semble pas si élevé que ça», déplore l’animateur.

En plus des difficultés à vérifier ces voyageurs, les agents des services frontaliers, présents à l’aéroport n’ont pas de pouvoir d’intervenir directement. Ils font plutôt de la sensibilisation sur l’importance de la quarantaine.

Ce sont les agents de la santé publique qui peuvent intervenir, mais ils ne sont pas présents dans les aéroports.

Finalement, comment vérifier que les voyageurs sont véritablement à leur domicile en isolement?

Pour y arriver, il peut y avoir des visites de la GRC à domicile. Ce type d’intervention ne semble toutefois pas très répandue. Des courriels sont aussi envoyés, et des appels peuvent être logés.

Toutefois, attention aux contrevenants : les amendes sont très élevées : elles peuvent aller jusqu’à 750 000$ et jusqu’à six mois de prison.

Dans tout ce dossier des voyages, Mario Dumont retient une autre chose : il semblait plus facile d’aller voir ses proches à l’étranger que dans la province.

«C’est quand même particulier... Il y a des gens de la Beauce qui se sont abstenus d’aller voir leur famille à Lévis. Des gens de Longueuil se sont abstenus d’aller voir leur famille à Saint-Hyacinthe. Et il y a des Québécois qui sont allés voir leur famille à Paris, au Maroc, en Tunisie, au Mexique... L’impression qu’on a, c’est qu’il était plus facile d’aller visiter sa famille dans un autre pays que c’était possible dans la ville d’à côté. On comprend pourquoi l’opinion publique est exacerbée», conclut-il.