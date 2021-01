Un bulletin d'information d’une heure pour TVA Nouvelles Québec

Bonne nouvelle pour les résidents de la Capitale-Nationale alors que TVA Nouvelles Québec présentera désormais un bulletin d’information d’une heure à compter du 15 février.

Le bulletin remanié sera animé par Pierre Jobin et Julie Couture, tous les soirs de semaine, dès 17h30. Ainsi, il sera possible de couvrir encore plus en profondeur les sujets d’actualité qui préoccupent les citoyens.

Pendant cette heure, on abordera autant l’actualité locale, régionale et internationale sans oublier les nouvelles artistiques, sportives ainsi que la météo.

«De plus en plus, les Québécois sont à la recherche de nouvelles qui les touchent de près, de bulletins qui répondent à leurs préoccupations quotidiennes, dans leur région», a déclaré Xavier Brassard-Bédard, rédacteur en chef de TVA Nouvelles et de LCN.

Il ne faut pas oublier que TVA Nouvelles Québec présente un bulletin régional du lundi au vendredi sur l’heure du midi.