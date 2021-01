Baisses des cas quotidiens en Ontario et au Québec

Le Québec et l’Ontario ont rapporté moins de cas de COVID-19, vendredi, mais il est encore trop tôt pour dire que les mesures plus sévères imposées depuis quelques jours portent leurs fruits.

L’Ontario a comptabilisé 2998 cas de plus, soit 328 de moins que jeudi, mais ce qui fait le plus mal en observant les chiffres, c’est le nombre de décès, qui s’est élevé à 100 – un record – vendredi dans la province la plus populeuse au pays. Il faut toutefois souligner que 46 de ces décès sont survenus plus tôt dans la pandémie et viennent d’être ajoutés aux colonnes de chiffres.

La province a, au total, accumulé 231 308 cas et 5289 décès.

Les secteurs les plus chauds en Ontario sont la capitale Toronto (+800 cas) ainsi que les régions de Peel (+618), York (+250), Waterloo (+161) et Niagara (+153).

La Belle Province a de son côté recensé 1918 nouvelles infections, soit un peu de 200 moins que la veille. À ce jour, on cumule 238 745 cas au Québec et 8938 fatalités. Quelque 62 morts ont été ajoutés vendredi, dont neuf survenus au cours des 24 dernières heures.

Les hospitalisations ont diminué de 27, à 1496, mais une personne de plus se trouve aux soins intensifs, pour un total de 231.

«Il est encore trop tôt pour voir les effets du resserrement des mesures mis en place samedi dernier, a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. On doit donc tous continuer nos efforts et continuer de respecter les mesures sanitaires si on veut améliorer la situation de la COVID au Québec.»

Vendredi, les nouveaux cas québécois provenaient surtout de Montréal (+760), de la Montérégie (+311), de la Capitale-Nationale (+130), de Laval (+126) et des Laurentides (+126).

La Nouvelle-Écosse, dans une moindre mesure, a ajouté seulement deux cas à son bilan vendredi.

En fin de matinée, le Canada comptait au cumulatif 693 809 cas de COVID-19 (+4918), en route vers les 700 000 contaminations. Le compteur des pertes de vie atteignait par ailleurs les 17 698 morts (+162).

La situation au Canada:

Québec: 238 745 cas (8938 décès)

Ontario: 231 308 cas (5289 décès)

Alberta: 114 585 cas (1389 décès)

Colombie-Britannique: 59 608 cas (1038 décès)

Manitoba: 26 954 cas (755 décès)

Saskatchewan: 19 329 cas (206 décès)

Nouvelle-Écosse: 1550 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 859 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 394 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 104 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 693 809 cas (17 698 décès)