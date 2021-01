COVID-19: nouveau site de dépistage dans l'arrondissement Saint-Léonard

Un nouveau centre de dépistage sans rendez-vous sera inauguré lundi prochain à l’aréna Martin-Brodeur, dans l’arrondissement Saint-Léonard, à Montréal, une des zones les plus solidement frappées par les nouveaux cas de COVID-19.

Ce nouveau centre s’ajoute à deux autres sites permanents précédemment ouverts par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-Montréal (CIUSSS-EMTL). Les autres se trouvent à la clinique Chauveau (5455, rue Chauveau) et à la clinique Viau (4553, avenue Pierre-De Coubertin).

«Depuis plusieurs semaines, nous observons une augmentation importante des demandes de dépistage et de la contamination communautaire, c’est très préoccupant», a affirmé par communiqué Julie Provencher, directrice Programme jeunesse et Activités de santé publique pour le CIUSSS-EMTL.

L’arrondissement Saint-Léonard est le plus touché de tous les arrondissements montréalais depuis les deux dernières semaines. En effet, 1028 personnes sur 100 000 y ont reçu un diagnostic positif au courant des 14 derniers jours. L’arrondissement Montréal-Nord arrive en deuxième position, avec 974 nouveaux cas sur 100 000.

L’horaire de la nouvelle clinique sera de 8h à 15h les lundis, les mardis et les vendredis, et de 12h à 19h les mercredis et les jeudis.