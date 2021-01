De l’aluminium du Québec pour fabriquer des canettes de bière aux États-Unis

De l’aluminium québécois va servir à fabriquer des canettes de la bière Michelob ULTRA, une marque connaissant l’une des plus fortes croissances aux États-Unis.

Selon Rio Tinto, qui va fournir son aluminium, 2,5 millions de canettes à faible teneur en carbone Michelob ULTRA vont se retrouver au cours des prochains mois sur les tablettes au sud de la frontière canado-américaine.

Cette distribution sera possible en vertu d’un partenariat signé l’automne dernier entre Rio Tinto et le brasseur américain Anheuser-Busch InBev (AB InBev) visant à proposer des canettes en aluminium durables.

Rio Tinto va acheminer son aluminium à AB InBev via sa coentreprise ELYSIS. Celle-ci, a-t-on précisé par communiqué, «poursuit le développement d’une nouvelle technologie révolutionnaire éliminant tous les gaz à effet de serre directs du processus de production d’aluminium primaire pour plutôt émettre de l'oxygène».

Selon Rio Tinto, le métal ELYSIS sera combiné à de l'aluminium à faible teneur en carbone produit à partir d’hydroélectricité et de contenu recyclé. On parle de 30 % moins d’émissions de carbone par canette.

Les canettes Michelob ULTRA seront fabriquées par Metal Container Corporation d'AB InBev à ses installations de Jacksonville, en Floride, à partir d’aluminium ELYSIS coulé en billettes à l'usine Laterrière de Rio Tinto, à Saguenay.

«Rio Tinto est fier de contribuer à la mise en marché d'une canette plus durable avec des émissions de carbone réduites grâce à notre partenariat avec AB InBev. Nous nous réjouissons de continuer à innover tout au long de la chaîne de valeur pour répondre aux besoins de nos clients et de créer d'autres produits durables», a dit Alf Barrios, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium.

«C'est une première étape passionnante dans notre travail avec AB InBev pour faire avancer la transition vers des emballages plus durables et assurer la traçabilité de l'aluminium utilisé pour fabriquer les canettes, a indiqué de son côté Tolga Egrilmezer, vice-président des ventes et du marketing de Rio Tinto. L'aluminium produit de manière responsable peut jouer un rôle clé pour aider nos clients à fournir les produits durables que les consommateurs d'aujourd'hui attendent.»