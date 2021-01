Drogue et cellulaires saisis au pénitencier de Donnacona

De faibles quantités de stupéfiants, qui valent toutefois une petite mine d’or en prison, ont récemment été saisies à l’établissement carcéral de Donnacona, dans la région de la Capitale-Nationale.

Au total, les agents correctionnels du pénitencier à sécurité maximale ont mis la main sur près de 10 grammes de concentré de cannabis, 35 grammes de haschich, 22,9 grammes de marijuana, du tabac et deux téléphones cellulaires.

La valeur en établissement des objets et stupéfiants saisis s’élève à 21 430 $, selon le Service correctionnel du Canada (SCC).

«Le SCC dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a précisé le SCC dans un communiqué.