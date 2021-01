Du nouveau dans «L’Échappée»

L’année 2021 amène des intrigues toutes neuves dans «L’Échappée», et de nouveaux personnages sont au centre de ces histoires pleines de rebondissements. Voici les six comédiens qui se joignent à la distribution.

Maude Jutras (Noémie Godin-Vigneau)

La comédienne se glisse dans la peau de Maude. Cette infirmière est maman de deux garçons, dont Fabien (17 ans), né d’un premier mariage. «Après la mort tragique de son premier mari, Maude a fini par refaire sa vie avec Dominic Saint-Pierre, raconte Noémie. Malheureusement, leur relation s’est envenimée et ils se disputent maintenant la garde de l’enfant qu’ils ont eu ensemble, soit le petit Dorian, âgé de 4 ans. Leurs querelles sont assez violentes. Naturellement, Fabien prend la défense de sa maman et déteste son ancien beau-père.»

Fabien Bélanger Jutras (Devon O’Connor)

Fabien est l’un des nouveaux résidents du centre L’Échappée. «Il n’a pas du tout le profil d’un délinquant. Il est poli, serviable, intelligent, gentil, à son affaire, studieux, et il figure parmi les espoirs de la Ligue junior majeure de hockey.» Pourquoi est-il en centre jeunesse, alors? «Il s’est battu avec son beau-père, et ce dernier s’est retrouvé à l’hôpital, vraiment amoché. Selon Fabien, il s’agit de légitime défense, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il retrouve sa liberté», explique son interprète.

Dominic Saint-Pierre (Jean-Moïse Martin)

Grande gueule, colérique et en instance de divorce avec Maude: voici la description qu’a reçue Jean-Moïse Martin à propos de son personnage dans «L’Échappée». «Je ne comprenais pas pourquoi mon personnage se retrouvait aux soins intensifs après une bagarre avec son ex-beau-fils, jusqu’à ce que je rencontre celui qui incarne Fabien. Dans la vie, c’est un joueur de football collégial, assez baraqué, qui mesure 6 pi 4 po. C’est donc plausible que mon personnage reçoive une solide raclée de ce jeune homme. Cela dit, ce geste de violence n’est pas gratuit, et c’est ce que nous allons découvrir au fil des épisodes.»

Bill «Bullet» Beaudry (Normand D’Amour)

Lorsqu’il a discuté avec l’auteure pour se préparer au tournage, Normand D’Amour lui a demandé la signification de «Bullet», le surnom de son personnage. «On m’a expliqué que c’était parce qu’il était capable de livrer la drogue hyper rapidement, aussi vite que la balle d’un fusil. Ça donne une bonne idée du personnage! Au moment où l’on fait la connaissance de ce gars-là, il sort de prison et fait l’acquisition d’un salon de quilles à Matane. Il va exercer des pressions sur certaines personnes dans le but de réaliser un grand coup», explique le comédien, qui interprète ce méchant avec beaucoup de plaisir.

Sandrine Quessy (Marie-Ève Perron)

Sandrine Quessy est une amie d’enfance de Robin (Jean-François Nadeau). «Le frère de Sandrine, qui est décédé dans un accident de voiture, était le meilleur ami de Robin. Il s’agit donc de retrouvailles pour ces deux personnages. Petite anecdote intéressante: Jean-François et moi, nous nous sommes croisés lors de nos études au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Nous avions donc déjà une certaine complicité lorsque nous nous sommes donné la réplique pour la première fois sur le plateau de “L’Échappée”», raconte Marie-Ève, tout en ajoutant que son personnage est souriant et lumineux.

Les téléspectateurs pourront aussi faire la connaissance de Tatiana Zalandek, jouée par la comédienne Catherine Allard, au cours de l’hiver. Bien qu’elle ne fasse pas partie des personnages récurrents de la nouvelle saison, Tatiana risque fort de nous émouvoir, puisqu’elle est la mère d’un des jeunes tués dans l’accident de voiture causé par Manu (Sam-Éloi Girard). Elle demandera à revoir celui-ci afin de faire la paix avec le passé.