Grippe aviaire: plus de 280 élevages contaminés en France

La France recensait vendredi 282 foyers de grippe aviaire dans ses élevages, dont l’immense majorité dans le sud-ouest connu pour sa production de foie gras et où plus d’un million d’animaux ont déjà été abattus.

Dans le sud-ouest, 270 foyers de grippe aviaire hautement pathogène sont confirmés à ce jour, a signalé le ministère de l’Agriculture sur son site internet.

La plupart des foyers (239) se situent dans les Landes, le premier département producteur de foie gras, qui compte environ 800 exploitations de production de palmipèdes (surtout des canards).

Les autres foyers se situent dans le Gers (14), les Pyrénées-Atlantiques (15) et les Hautes-Pyrénées (deux).

En dehors du sud-ouest, 12 foyers - y compris dans des animaleries et des basses-cours - ont été recensés dans cinq départements : Haute-Corse (six), Vendée, dans l’ouest (trois), Deux-Sèvres, dans l’ouest aussi, (un), Corse-du-Sud (un) et Yvelines, près de Paris, (un). Neuf cas ont par ailleurs été relevés dans la faune sauvage.

Pour endiguer cette épizootie qui ne cesse de progresser depuis sa première apparition dans un élevage début décembre, les autorités sanitaires sont engagées dans une campagne d’abattage visant les volailles contaminées mais aussi, préventivement, celles situées dans un rayon de 5 km autour des foyers.

Selon le ministère, « 1 116 millions de volailles (essentiellement des canards) ont été abattues dans le sud-ouest sur ordre de l’administration ».

Pour l’interprofession du foie gras Cifog, ces abattages ne vont pas assez vite « face à l’agressivité du virus ».

Dans un récent avis rendu public par l’agence sanitaire Anses, des experts du « rappellent l’importance cruciale du respect des mesures de biosécurité (notamment le confinement effectif de tous les oiseaux en période à haut risque), de la limitation drastique des mouvements d’animaux (...), des mouvements de personnes et des prêts de matériel, dans cette région où la densité et les pratiques d’élevages de volailles favorisent inéluctablement la diffusion d’une infection, une fois que celle-ci y a été introduite ».