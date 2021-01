Les mille et un projets de Fabien Cloutier

Après des mois de travail, d’écriture et de réécriture en fonction de l’actualité, Fabien Cloutier pourra enfin présenter son gala ComediHa!, même si c’est en virtuel et en différé. Le comédien planche aussi sur d’autres projets qui verront le jour cette année.

L’heure a enfin sonné pour Fabien Cloutier. Son gala ComediHa!, présenté en direct du Capitole, à Québec, le 16 janvier, s’inspire de l’actualité, mais ce ne sera pas uniquement sur la COVID.

«J’ai l’impression que c’est en essayant de se projeter dans l’avenir qu’on va trouver des solutions. On va aussi toucher à plein d’autres sujets, comme le plein air, le camping et les réseaux sociaux, qui nous montrent à quel point les opinions sont toujours plus exacerbées et la discussion, difficile. On va secouer ceux qui pensent qu’ils ont toujours raison derrière leur écran.»

Animer un gala uniquement face à des caméras devant une salle vide ne semble pas effrayer le comédien et humoriste. «Je pense que les gens vont voir un show qui ressemble à un gala habituel, avec des invités et des numéros. J’insiste sur le fait qu’on monte des numéros de scène; ce ne sont pas des sketchs pour la télé, ça reste du "stand-up" sur scène.»

L’écriture est toutefois un peu différente quand on sait qu’il n’y aura pas le retour des rires de la salle. «Je l’anticipe un peu. Mais dernièrement, on avait une répétition où plusieurs personnes de l’organisation des galas étaient présentes. Juste de regarder quelques personnes qui s’amusent dans la salle, ça fait du bien. Parfois, un caméraman qui rit beaucoup et qui s’essuie les yeux en travaillant, ça me rassure, et je vais y puiser mon énergie.»

La campagne à la ville

Fabien Cloutier semble être un urbain qui s’ignore. Pour l’émission «99 raisons d’aimer Montréal», diffusée le lundi à 20 h, à Évasion, le Beauceron d’origine nous fait découvrir les bonnes adresses de la métropole. «Ça fait seulement cinq ans que j’habite dans la région, mais c’est de la même façon qu’on invite des personnalités à faire cette émission dans des pays étrangers. Ce ne sont pas mes coups de cœur, mais ceux des Montréalais et des gens qui visitent la ville. Ce sont plutôt les raisons d’aimer la ville que je présente.»

Durant le tournage, qui a été complété l’automne dernier, Fabien affirme avoir découvert plus en détail le Vieux-Montréal ainsi que plusieurs parcs de la métropole. «L’accessibilité du fleuve est assez difficile, mais on peut faire de belles expéditions. On est, par exemple, allés à la pêche. Et puis, j’avoue que je n’étais jamais allé au Biodôme de ma vie!»

Tournage et résidence

Bonne nouvelle! Fabien a confirmé que le tournage de la troisième saison de la série «Léo» devrait commencer au mois de mai. «On est en train de voir les petites choses qu’il faut absolument changer sans que ce soit trop gros. Tout ce qu’on espère, c’est que, d’ici le tournage, les mesures soient moins strictes pour avoir à faire le moins de petits deuils possible dans le scénario. Mais à un moment donné, il faut tourner, ça nous démange.»

Avec le Théâtre de la Ville, à Longueuil, il amorcera aussi un travail de résidence. «Le théâtre a choisi quatre artistes en résidence pour réfléchir à la façon dont l’art se fait, la façon dont on se rend au public. Alexia Bürger, Émilie Monnet, Annabel Soutar et moi, on va se côtoyer et voir comment la démarche de chacun peut nourrir celle des autres.»

Le projet était initialement prévu pour plus tard, mais la pandémie a permis de le lancer dès maintenant. «Chaque artiste va être appelé à discuter de ses projets avec les autres. On s’offre la possibilité d’enrichir ou de s’interroger sur les projets des autres. On a chacun des démarches très personnelles, alors j’ai bien hâte de voir de quelle façon on va pouvoir faire avancer tout ça.»

Le ComediHa! Fest présente une édition hivernale numérique jusqu’au 28 janvier. Pour voir les spectacles, dont le gala de Fabien Cloutier, qui sera présenté le 16 janvier, à 20h, rendez-vous sur la plateforme ComediHa.tv.