Loto-Québec: un grand nombre de Québécois millionnaires en 2020

Plusieurs Québécois ont quand même pu voir la chance leur sourire en 2020, et particulièrement pendant la période des Fêtes alors que deux personnes ont mis la main sur des gros lots qui étaient en jeu.

Les derniers gros lots remportés font partie des cinq plus grands lots acquis dans la province, avec un billet gagnant de 55 millions $ au Lotto Max validé le 22 décembre à Montréal par un habitant de la Capitale-Nationale ; et un lot de 28 936 328 $ remporté à Laval au tirage du Lotto 6/49 du 19 décembre.

«En 2020, Loto-Québec a versé 108 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie, dont deux gros lots record de 70 000 000 $, le plus gros montant jamais remis au Québec, ainsi qu’un gros lot de 55 000 000 $», a ainsi souligné par communiqué Isabelle Jean, présidente des opérations − Loteries et vice-présidente aux affaires publiques de Loto-Québec.

S’ils achètent moins de billets que dans les autres provinces, les Québécois ont tout de même remporté 19,7 % des lots d’un million $ ou plus aux loteries pancanadiennes Lotto Max et Lotto 6/49.

Ils ont également été chanceux en ce qui concerne les gros lots, alors que plus de 32 % des billets gagnants ont été validés au Québec.

Les deux gros lots record du Lotto Max avaient été remis à une famille de huit dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en février ainsi qu’à une Montréalaise en octobre.

Le troisième plus gros lot de l’année, une somme de 55 millions $, a été remporté au Lotto Max par un résident de l’Outaouais en octobre.

Et les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ne sont pas à oublier, alors que 16 Québécois obtiennent désormais une rente à vie.