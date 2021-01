Nouveau ministre: Trudeau qualifie les propos du chef bloquiste d’«inacceptables»

Justin Trudeau qualifie d'inacceptables les commentaires du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, à l'égard du nouveau ministre des Transports, Omar Alghabra, voulant que ce dernier ait des penchants islamistes.

Le premier ministre a soutenu vendredi, au cours d’un point de presse à Ottawa, que l'«intolérance cachée» n'a pas sa place au Canada et n'est pas digne d'un chef de parti fédéral.

M. Blanchet a indiqué plus tôt cette semaine, à la suite de la nomination de M. Alghabra, que «des questions se posent sur la proximité du nouveau ministre des Transports [...] avec le mouvement islamique politique dont il a été un dirigeant pendant plusieurs années».

De 2004 à 2005, Omar Alghabra a dirigé la Fédération canado-arabe (FCA).

Des accusations non vérifiées et circulant sur le web indiquent que l’élu ontarien aurait été en faveur de l’instauration de tribunaux islamiques - la charia - en Ontario pour résoudre les conflits familiaux au milieu des années 2000.

Le nouveau ministre de 51 ans a depuis dénoncé les propos de M. Blanchet, parlant de campagne de salissage dans certains médias.

«J’ai été tellement étonné de voir les propos inacceptables de M. Blanchet, surtout après la semaine qu’on vient de vivre aux États-Unis, où on voit à quel point des insinuations, des faits qu’on s’aligne à notre façon, la mésinformation et cet encouragement de l’intolérance et de la haine par des propos [prétendument] tout à fait innocents qui ne veulent rien dire. Ben voyons!» a dit M. Trudeau devant sa résidence de Rideau Cottage, vendredi.

Avant de devenir ministre au sein du cabinet Trudeau en début de semaine, Omar Alghabra, qui ne parle pas français, était secrétaire parlementaire du premier ministre Trudeau, de la vice-première ministre Chrystia Freeland et du ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc.