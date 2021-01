Pfizer annonce des délais dans ses livraisons de vaccins

Des délais de livraison sont à prévoir pour des doses attendues au Canada du vaccin de Pfizer, a annoncé la ministre fédérale de l'Approvisionnement, Anita Anand, vendredi.

«Je tiens à préciser que c’est un enjeu temporaire», a-t-elle insisté à plusieurs reprises durant un point de presse à Ottawa.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Québec prêt à attendre jusqu’à 90 jours pour la 2e dose

La ministre n’était pas en mesure d’indiquer durant combien de temps les retards surviendraient, évoquant tout de même «deux ou trois semaines». Elle a indiqué que plus de détails seront donnés sous peu.

Les retards de livraisons de Pfizer surviennent parce que la pharmaceutique doit temporairement réduire sa capacité de production. Des réaménagements sont faits dans ses installations européennes pour augmenter leur capacité.

Rappelons que les doses destinées au Canada proviennent de l’Europe.

«Dans le cadre des améliorations normales de la productivité visant à augmenter la capacité, nous devons apporter des modifications au processus et à l'installation. Bien que cela ait un impact temporaire sur les livraisons de la fin janvier et de février, cela permettra d'augmenter considérablement les doses disponibles pour les patients à la fin de février et en mars», a expliqué la pharmaceutique dans une déclaration écrite.

Malgré les retards temporaires, la ministre Anand estime que six millions de doses de vaccin contre la COVID-19 arriveront, comme prévu, au Canada d'ici la fin du mois de mars.

Cela n’aura pas non plus d’effet, à plus long terme, sur les 20 millions de doses qui doivent arriver entre avril et juin. Ainsi, Ottawa s’attend toujours à ce que tous les Canadiens qui souhaitent être vaccinés aient pu recevoir au moins une première dose d’ici la fin de septembre.

Québec se fait rassurant

Le gouvernement du Québec juge qu’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du ralentissement sur la campagne de vaccination dans la province.

«Chose certaine, notre équipe de vaccination est agile et prête à faire face à ce genre de situations. D'ailleurs, nous poursuivons nos opérations avec les doses reçues cette semaine et les 34 000 doses de Moderna qui arriveront aujourd'hui», fait savoir le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé.

«La Santé publique a décidé hier d’octroyer la deuxième dose de 42 à 90 jours après la première dose, et c’était la bonne décision. Nous devons sauver le plus de personnes possible, avec un nombre très limité de vaccins. Et le ralentissement temporaire de production de Pfizer ne fait que renforcer ce choix», précise Marjaurie Côté-Boileau du cabinet du ministre Dubé.