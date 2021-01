Programmation riche et dansante à MAtv cet hiver

Plusieurs préoccupations sociales actuelles seront abordées avec émotion au cours des prochaines semaines sur les ondes de MAtv. Dès lundi, la chaîne citoyenne dévoilera une programmation mettant en vedette d’inspirants Autochtones, de nombreux artistes de la danse et une entraîneuse personnelle.

Des nouveautés

Avec «Esprit nomade», les téléspectateurs seront plongés dans les réalités autochtones. La poétesse Joséphine Bacon, l’auteur-compositeur-interprète Shauit et l’artiste en arts visuels Hannah Claus, entre autres, se livreront en toute franchise.

Le mélange des cultures et l’acceptation des origines auront une fois de plus la part belle grâce à «Unis dans la diversité» (le jeudi à 13 h 30 et 19 h 30), une série de rencontres montréalaises où se côtoieront les communautés africaine, asiatique, haïtienne, iranienne, juive et latino-américaine.

En regardant l’émission «Festival Quartiers Danses» (plusieurs fois par semaine), le public aura la chance de découvrir 16 cocréations de différents styles portées par des artistes d’ici. À noter que le septième épisode abordera le racisme systémique, l’inclusion et la diversité dans ce milieu. C’est le comédien et danseur Marc Béland qui se chargera de l’animation.

De plus, afin de garder la forme, il sera possible d’imiter Aude Rioland lors de ses entraînements de quelque 30 minutes pour «Pause tonique» (du lundi au samedi à 10 h) où tout sera fait pour raffermir notre corps, avec divers niveaux de difficulté.

Des retours

L’actualité continuera d’être abordée quotidiennement par l’équipe de MAtv grâce à la diffusion des rendez-vous quotidiens «Mise à jour» et «CityLife», respectivement animés par Stéphanie Gagnon et Richard Dagenais.

Témoin de la mouvance du Québec, la chaîne proposera la deuxième saison de «Quartier de l’innovation de Montréal» (le lundi à 19 h 30 et le jeudi à 20 h) ainsi que la conclusion de «Figures marquantes de notre histoire - le siècle des Patriotes» grâce à deux derniers épisodes.

La culture rayonnera quant à elle le temps de «Ma première Place des Arts» (le samedi à 21 h et le vendredi à 19 h 30) où se feront entendre les voix de demain.

L’horaire et les détails des émissions de MAtv sont disponibles au www.matv.ca.