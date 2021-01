Record pour les ventes de jeux vidéos en 2020 aux États-Unis

Les ventes de jeux vidéos aux États-Unis ont atteint un record en 2020, s’élevant à 56,9 milliards de dollars, selon un rapport du cabinet d’études NPD Group diffusé vendredi, ce qui confirme la bonne santé d’un secteur porté par les confinements.

Le total des revenus générés par l’industrie est en hausse de 27% ou 12 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Le mois de décembre a également été le plus lucratif de l’histoire pour les jeux vidéos aux États-Unis avec des recettes cumulées de 7,7 milliards de dollars, en hausse de 25% ou 1,5 milliard de dollars par rapport à décembre 2019.

L’immense majorité des ventes vient des contenus liés aux jeux vidéos qu’il s’agisse de jeux physiques ou téléchargeables, d’abonnements à divers services ou de dépenses pour des jeux mobiles.

La franchise de jeux de tir à la première personne « Call of Duty », disponible sur PlayStation, Xbox et PC, a généré le plus d’argent en 2020, les titres « Cold War » et « Modern Warfare » se plaçant en haut du classement des ventes en dollars.

Le célèbre jeu de simulation « Animal Crossing: New Horizons » sur Nintendo Switch a pris la troisième place.

La bataille des consoles a elle été nettement remportée par le japonais Nintendo, dont la Switch est arrivée en tête des ventes, aussi bien pour les revenus en dollars que pour le nombre d’unités écoulées.

La PlayStation 5 de Sony, lancée en novembre, a pris la seconde place pour le nombre d’unités vendues, tandis que le modèle précédent, la PlayStation 4, a généré les deuxièmes plus grosses recettes.

NPD n’a pas fourni de détails sur les ventes des nouvelles versions de la Xbox (Series X et Series S) de Microsoft, également commercialisées depuis novembre.

Sony et Microsoft n’ont quant à eux pas communiqué de chiffres de ventes sur leurs derniers modèles de consoles.

Déjà en forte croissance avant la pandémie de coronavirus, l’industrie du jeu vidéo a accéléré son développement l’an dernier, profitant notamment du temps supplémentaire passé à domicile avec la restriction des déplacements.