Une serveuse sauve un garçon grâce à une note

Une serveuse d’Orlando en Floride a sauvé un enfant de ses parents violents. Elle a réussi à communiquer secrètement avec le garçon.

Kristen Swann et Timothy Wilson se sont présentés au restaurant au Nouvel An. Ils étaient accompagnés de deux enfants, un de 11 ans et un autre de 4 ans.

Flavaine Carvalho a rapidement compris que quelque chose n’allait pas quand les parents ont refusé que l’enfant mange.

Le jeune était adossé au mur et ses parents ont refusé qu’il mange ou qu’il boive. Ils ont toutefois commandé un repas pour la fillette de 4 ans.

La serveuse a remarqué que le garçon avait des ecchymoses sur les bras et le visage. Elle lui a écrit une note sur laquelle on pouvait lire «As-tu besoin d’aide?». «Il a fait oui de la tête», raconte Flavaine.

Les policiers disent que le garçon a été victime de graves sévices. Le père aurait attaché les poignets et les chevilles du garçon pour le suspendre d’une porte. Le tout serait survenu le jour de Noël.

«Le père Noël a suggéré qu’il soit puni alors il a été menotté à un meuble avec ses mains derrière son dos», explique la détective Erin Lawler.

Les deux parents ont été accusé de négligence et de maltraitance d’enfant. Les enfants ont été placés dans des famille d’accueil.