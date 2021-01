EN DIRECT | Les derniers développements sur la COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H35

PLANÉTAIRE

Cas: 93 943 702

Morts: 2 011 230

Rétablis: 51 759 571

ÉTATS-UNIS

Cas: 23 532 036

Morts: 392 128

CANADA

Québec: 238 745 cas (8938 décès)

Ontario: 231 308 cas (5289 décès)

Alberta: 115 370 cas (1402 décès)

Colombie-Britannique: 60 117 cas (1047 décès)

Manitoba: 27 145 cas (760 décès)

Saskatchewan: 19 715 cas (210 décès)

Nouvelle-Écosse: 1550 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 884 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 395 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 104 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 25 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 695 707 cas (17 729 décès)

NOUVELLES

5h23 | Coup d'envoi de la méga-campagne de vaccination contre la COVID-19

L'Inde commence samedi la vaccination de 1,3 milliard d'habitants contre la COVID-19, un défi phénoménal compliqué par des contraintes de sûreté, des infrastructures incertaines et la méfiance du public.

5h13 | L’expérience de magasinage perd des plumes

L’expérience de magasinage dans les commerces jugés essentiels s’est détériorée en 2020, selon une étude de Léger réalisée en collaboration avec le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). La diminution des offres promotionnelles et la disponibilité des employés sont entre autres pointées du doigt.

1h57 | Face à la pandémie, la Suisse invente le service militaire à domicile

Pour diminuer le risque de propagation de la COVID-19 dans ses casernes, l'armée suisse a décidé que plusieurs milliers de ses recrues commenceraient leur service militaire à la maison.

1h00 | Des jeunes au bout du rouleau avec la COVID-19

Beaucoup de jeunes ont maintenant de la misère à voir la lumière au bout du tunnel avec l’imposition des règles sanitaires plus strictes, constate une intervenante de première ligne.

Photo Adobe stock

1h00 | Trois mois chez les complotistes québécois

Inspirés par leur pendant américain, les complotistes d’ici ont réussi à récolter une petite fortune tout en propageant des idées farfelues, voire dangereuses, depuis le début de la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a pu constater notre Bureau d’enquête pendant une immersion de trois mois dans leurs rangs.

0h45 | Le chaos sanitaire en Amazonie suscite l'indignation au Brésil

Le manque d'oxygène dans les hôpitaux de Manaus, en Amazonie, confrontés à une forte poussée épidémique, a provoqué vendredi des concerts de casseroles dans les grandes villes du Brésil en protestation contre le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

0h45 | Les New-Yorkais jouent la débrouille pour se faire vacciner

Confrontés à des ratés techniques et une pénurie de doses, les New-Yorkais s'en remettent à la débrouille pour se faire vacciner contre le coronavirus, au prix d'un surcroît de stress.

Il a fallu trois jours à Dee, 78 ans, pour décrocher le fameux rendez-vous si prisé. Ils s'y sont mis à trois, ses deux fils et une belle-fille, au prix de nombreuses heures d'attente sur internet et «beaucoup, beaucoup de tentatives».

0h24 | La Chine va donner un million de doses de vaccin au Cambodge

La Chine va «aider» le Cambodge en lui donnant un million de doses de son vaccin Sinovac contre la COVID-19, a annoncé vendredi le premier ministre du royaume, Hun Sen.

«La Chine amie va nous aider avec un million de doses», a dit le dirigeant dans un message audio publié sur sa page Facebook. «Pour éviter que la nation et le peuple ne soient infectés par ce virus mortel, nous devons utiliser des vaccins qui ont déjà été utilisés sur les dirigeants chinois et des millions de personnes... Nous ne pouvons plus attendre».