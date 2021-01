François Legault inquiet pour la santé mentale des étudiants

Le premier ministre du Québec François Legault a dit s’inquiéter pour la santé mentale des étudiants dans un message publié en fin d’avant-midi samedi sur sa page Facebook et qui leur était adressé.

«Je pense souvent à vous, parce que vous avez été formidables depuis le début de la pandémie. Quand on a parlé d’éducation dans les dernières semaines, on a plus parlé du primaire et du secondaire. Ça ne veut pas dire que je vous oublie. Je pense à vous», a écrit M. Legault.

«Ça m’inquiète de savoir que la pandémie a provoqué ou empiré des problèmes de santé mentale chez plusieurs d’entre vous», a ajouté le premier ministre.

À cet effet, François Legault a indiqué être en discussion avec Danielle McCann «pour voir comment on pourrait permettre plus de présence sur les campus des cégeps et des universités de manière sécuritaire».

D’ici là, il a invité les étudiants à demander de l’aide, notamment en appelant au 811, s’ils souffraient d’isolement, d’anxiété, d’autres problèmes de santé mentale et même s’ils sont préoccupés par l’état d’un ami.

M. Legault a cependant rappelé que le meilleur moyen de permettre la réouverture des établissements était de diminuer la contagion.

«Le vaccin ne sera pas disponible à court terme pour tout le monde. Le virus est là, maintenant, et on doit donner toute l’énergie qu’il nous reste pour le combattre», poursuit François Legault.

«Je sais que vous êtes tannés, mais il faut garder espoir. Si on étouffe la contagion maintenant, la situation dans nos hôpitaux va s’améliorer en même temps que le vaccin va commencer à vraiment changer les choses», enchaîne-t-il.

Enfin, le premier ministre a réitéré que l’éducation a toujours été sa «plus grande priorité» et qu’il espère «revenir bientôt avec de bonnes nouvelles».