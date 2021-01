Opération déneigement dès dimanche matin à Montréal

Une opération de chargement de neige sera lancée à Montréal dès dimanche, à 7 h, afin de ramasser les quantités accumulées au cours de la première tempête hivernale de 2021.

Selon la mairesse Valérie Plante, plus de 18 centimètres sont tombés au sol sur l’île de Montréal depuis la nuit dernière.

Ce sont les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères qui seront déblayées en priorité dans le cadre de cette deuxième opération de chargement complet de la saison 2020-2021.

«Dans l’optique de faciliter les opérations, j’invite particulièrement les automobilistes à rester à l’affût de la signalisation et à prendre connaissance des diverses mesures mises en place, en lien notamment avec le couvre-feu en vigueur», a indiqué la mairesse Plante, par communiqué.

Joël Lemay / Agence QMI

«Lors du premier chargement de l’hiver, alors que la majorité des gens étaient en vacances ou en télétravail, nous avons eu environ 15 % de moins de remorquages que pour un chargement comparable.

«Merci aux citoyens qui ont compris l'importance de respecter la signalisation», a dit de son côté le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Déplacer son véhicule avant le couvre-feu

Comme il faut déplacer son véhicule avant le début du couvre-feu, en vigueur de 20 h à 5 h, la Ville a dû s’adapter en installant les panneaux d’interdiction de stationnement avant 19 h, au lieu de jusqu’à 20 h comme c’est le cas habituellement.

«Les citoyens doivent s'assurer en tout temps du respect des règles de stationnement applicables et de déplacer leur véhicule dans le respect du décret, a indiqué la Ville.

«Dans la situation exceptionnelle où un citoyen serait dans l’obligation de déplacer son véhicule en raison du chargement après l’entrée en vigueur du couvre-feu, le SPVM fera preuve de discernement.»

Joël Lemay / Agence QMI

Soulignons que près de 3000 espaces de stationnement ont été ajoutés, pour un total de 8400. Ils sont tous disponibles gratuitement dans de nombreuses installations, dont la liste est disponible en ligne (https://services.montreal.ca/deneigement/carte).

En raison du couvre-feu, il est possible de stationner son véhicule dans un stationnement incitatif hors rue de l’Agence de mobilité durable, entre 15 h et 5 h, et ce, sans frais, les jours de chargement de la neige.

Joël Lemay / Agence QMI

Mais les «interdictions de stationnement pour le chargement prévalent pour ces espaces de stationnement également», a tenu à rappeler la Ville.

En raison du couvre-feu, les véhicules de déneigement cesseront d’activer leur sirène après 19 h 30 pour prévenir les gens qui auraient oublié de déplacer leur voiture. «Soyez donc doublement vigilants», a-t-on averti.