Déneigement: 20 % de neige ramassée à Montréal

Le taux moyen de ramassage de la neige était de 20 % à travers les arrondissements de Montréal lundi matin, où les opérations de chargement, lancées dimanche, se poursuivent à un rythme inégalé.

Les opérations de ramassage ont connu un rythme fluctuant, selon les arrondissements.

C’est dans l’arrondissement de Saint-Laurent que l’opération est relativement bien avancée, puisque le ramassage a été complété à 38 %, suivi des arrondissements de Ville-Marie avec 29 % et Ahuntsic-Cartierville (26 %).

En revanche, dans certains arrondissements, l’opération de ramassage a connu un rythme plus lent. C’est le cas, par exemple, de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce avec un ramassage complété à seulement 10 % lundi matin. Il était suivi par Pierrefonds-Roxboro qui affichait un résultat à chiffre: 6 %.

Pour sa part, l’arrondissement de Verdun n’avait ramassé, lui, que 1 % de la neige accumulée.

Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères ont été déblayés en priorité dans le cadre de cette deuxième opération de chargement complet de la saison 2020-2021.

La Ville de Montréal a fait savoir à l’Agence QMI quel taux d’avancement moyen des opérations de déneigement lors de chutes de neige comparables sont de 25 % par jour.

Cependant, «rappelons qu’hier [dimanche], la majorité des équipes de déneigement était toujours affairée à sabler et déblayer les trottoirs afin de compléter les opérations de sécurisation avant le gel anticipé suite à la chute importante des températures hier soir», a expliqué Marilyne Laroche Corbeil, relationniste pour la Ville.«L’affectation de ressources à ces opérations afin d’assurer la sécurité des Montréalaises et des Montréalais a un impact sur la vitesse du chargement. Dans ce contexte, le taux d’avancement de 20% est excellent et aligné avec les normes de la politique de déneigement», a ajouté Mme Laroche Corbeil.

Puis, les règles de stationnement différentes entre les arrondissements expliquent en bonne partie pourquoi certains arrondissements sont déneigés plus rapidement que d’autres.

En raison du couvre-feu, les terrains de stationnement en période de chargement de neige sont accessibles gratuitement à partir de 15 h, au lieu de 21 h, a indiqué l’Agence mobilité durable.