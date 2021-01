L'acteur Jean-Pierre Bacri emporté par un cancer

L'acteur et scénariste français Jean-Pierre Bacri est mort lundi d'un cancer à l'âge de 69 ans, a indiqué à l'AFP son agente Anne Alvares-Correa.

Scénariste de Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le Goût des autre", qui lui ont valu les César du meilleur scénario, aux côtés d'Agnès Jaoui, sa compagne de 1987 à 2012, il a également remporté le trophée du meilleur acteur dans un second rôle pour On connaît la chanson.

Figure du théâtre et du cinéma français, Jean-Pierre Bacri occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'antihéros râleurs et désabusés, mais profondément humains.

Le comédien et auteur confiait il y a quelques années ne pas aimer les héros. Je «ne crois pas aux types éclatants de bonheur»: «traquer le vécu, la sobriété, la pudeur, refuser la tricherie», est une profession de foi.

Son talent a éclaté aux côtés d'Agnès Jaoui, qu'il rencontre en 1987 au théâtre dans L'anniversaire" de Pinter. C'est avec elle qu'il a coécrit plusieurs pièces de théâtre.

Très vite, les «Jacri»- comme les surnommait le réalisateur français Alain Resnais - ont mis en commun leur humour acide et leur don d'observation pour écrire à quatre mains.

Leur première pièce, Cuisine et dépendances (1992), est un succès vite adapté au cinéma, tout comme Un air de famille (1996).