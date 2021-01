Les Canadiens s'imposent devant les Oilers

Le gardien Jake Allen et le défenseur Alexander Romanov ont vécu des moments importants de leur carrière respective avec le Tricolore lundi soir, dans un gain de 3 à 1 sur les Oilers à Edmonton.

Le premier a signé sa première victoire dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, tandis que le second a inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Allen, qui a été obtenu dans une transaction avec les Blues de St. Louis l’automne dernier, a repoussé 25 des 26 tirs de ses rivaux.

De son côté, Romanov a fait bouger les cordages en première période. Jake Evans a remporté une mise au jeu dans le territoire des Oilers et la rondelle s’est ensuite retrouvée sur la palette du Russe de 21 ans. Installé à la ligne bleue, le choix de deuxième ronde (38e au total) du CH en 2018 a décoché un tir des poignets et la rondelle a traversé le corps de Mikko Koskinen, qui a déjà mieux paru.

C’était le deuxième point de l’arrière en trois rencontres cette saison.

Un but refusé, puis accordé

Lors de l’engagement suivant, Shea Weber a envoyé la rondelle dans le dos du gardien des Oilers et celle-ci a fini sa course derrière la ligne des buts. Ce filet a d’abord été refusé par l’arbitre, prétextant que Jeff Petry avait causé de l’obstruction. Claude Julien a demandé la reprise et le but a finalement été accordé.

Il s’agissait de la 103e réussite en avantage numérique du capitaine du Tricolore, qui est ainsi devenu le 10e meilleur buteur de l’histoire de la LNH dans cette catégorie.

L’unité de désavantage numérique des Canadiens a également eu son mot à dire dans ce gain, elle qui s’est retrouvée sur la patinoire à sept reprises. Artturi Lehkonen a d’ailleurs marqué pendant le dernier avantage numérique des Oilers. C’était le deuxième but réussi avec un homme en moins de la Sainte-Flanelle en deux parties contre l’équipe de l’Alberta, qu’elle avait vaincue 5 à 1 samedi soir.

Devin Shore a privé Allen de son 22e blanchissage en carrière dans les dernières minutes du troisième tiers.

Le CH poursuivra sa campagne mercredi soir, lors du premier match d’une série de trois affrontements contre les Canucks à Vancouver.