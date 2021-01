Nouveaux propos haineux contre le maire de Louiseville

Au moment même où l'Union des municipalités du Québec lançait une campagne contre l'intimidation des élus, le maire de Louiseville a, à nouveau, été la cible d'une agression verbale.

Le suspect, déjà sous le coup d'accusations pour avoir proféré des menaces de mort contre le maire, a interpellé Yvon Deshaies alors que celui-ci inspectait des travaux de déneigement.

«Encore de l'intimidation, des bêtises comme "je vais t'avoir mon hostie". Ça ne finit pas et là, on est passé en cour. Le jugement sera rendu le 12 février. Donc, à un moment donné...», a commenté Yvon Deshaies sur un ton désespéré.

Le suspect, Michel Lacoursière un entrepreneur de 52 ans a été arrêté par la Sûreté du Québec pour une deuxième fois et fait face à une nouvelle accusation de harcèlement, en plus d'un chef pour bris de probation puisqu'il lui était interdit de chercher à entrer en contact avec le maire de Louiseville. Il avait subi son procès en décembre dernier pour un premier épisode de menaces.

L'UMQ condamne ce genre de comportement. Sa campagne vise l'intimidation envers des élus municipaux et la dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités.

«Quand on dit qu'un maire reçoit des menaces de mort parce qu'un citoyen a reçu une contravention, on est à la limite de l'entendement», a clamé la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Une bonne partie des cas sur lesquels s'appuie l'UMQ pour justifier sa campagne sont survenus en Mauricie et au Centre-du-Québec notamment à Pierreville où le maire avait été la cible de propos dégradants et homophobes. Il a démissionné en décembre.

Du côté de Maddington Falls, le maire a été menacé de mort et mis en joue. Une roue de sa camionnette avait aussi été déboulonnée, suite à quoi l'ancien maire du village a été arrêté par la Sûreté du Québec.

Le maire Ghislain Brûlé applaudit à cette campagne et trouve que «ça fait du bien que certains s'en occupent». «C'est à la fois une bonne et aussi une mauvaise nouvelle qu'on en soit rendu là, une dégradation à ce point. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation-là», a déploré le maire de Maddington Falls.