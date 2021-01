Partys à l’hôtel : «une insulte à la population du Québec»

Le fait que des hôtels acceptent d’accueillir des rassemblements est «une insulte à la population québécoise», affirme le Dr Fançois Marquis.

«C’est une insulte aussi à nos politiciens parce que c’est des gens qui disent : "regarde, je n’ai pas peur de tes demandes, je suis au-dessus de ça". Je trouve ça assez désolant merci», ajoute le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Il souligne d’ailleurs que les partys à plusieurs personnes dans une chambre d’hôtel sont «une recette de catastrophe».

Hospitalisations liées aux rassemblements

Le Dr Marquis et ses collègues ont constaté qu’une grande partie des cas qui se retrouvent aux soins intensifs sont liés à des rassemblements.

«Encore aujourd’hui, les derniers patients que j’ai eu et je parlais avec des collègues et ils ont encore eu des décès et c’est tout le temps des histoires de : on s’est rassemblé, on ne pensait pas que ça ferait une différence», rapporte-t-il.

Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle le Québec est encore plongé dans une deuxième vague.

«Quand on se pose la question pourquoi on est encore aux prises avec une deuxième vague aussi violente, et bien c’est toutes sortes de petits comportements comme ça qui s’additionnent», déplore le Dr Marquis.

Il donne en exemple le cas d’un homme décédé récemment de la COVID-19 après la visite de ses enfants et petits-enfants.

«Ils sont venus une vingtaine chez lui, et bien c’est lui qui a attrapé la COVID avec six ou sept autres personnes, mais c’est lui qui est mort», rapporte-t-il.