Retour en classe pour 17 000 élèves de l'Est-du-Québec

C'était journée de retour en classe pour les 17 000 élèves du secondaire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, lundi.

Dans l'Est-du-Québec, ce retour s'est effectué dans des conditions favorables puisque la transmission communautaire de la COVID-19 y est plutôt stable.

Comme toutes les régions de l’Est-du-Québec sont en alerte maximale, de nouvelles mesures s’appliquaient pour les élèves du secondaire en ce jour de rentrée.

Les élèves de 3e, 4e et 5e années du secondaire situés en zone rouge fréquenteront l'école en alternance avec l'école en ligne une journée sur deux.

Bien des élèves et des enseignants étaient heureux de se retrouver en personne lundi matin.

«Je parlais avec des enseignants et des enseignantes ce matin et ils étaient tous et toutes très contents d’être de retour au travail en présentielle, c’est bon pour le moral!», a déclaré à TVA Nouvelles le président du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis Jean-François Gaumond.

Cependant, la moitié d’entre eux étaient tout de même chez eux devant leur ordinateur pour suivre leur formation à distance, ce qui demeure un défi colossal pour les enseignants. «Il faut créer des contacts humains, et à travers une machine, c’est plus compliqué», a expliqué M. Gaumond.

Par ailleurs les élèves vont devoir porter en tout temps un masque de procédure, les masques artisanaux n’étant plus acceptés.

Le ministère de l’Éducation fournit deux masques de procédure par jour à tous les élèves et aux enseignants.

Le Centre de services scolaire des Phares a confirmé que tous les établissements secondaires de la région ont reçu suffisamment de masques.

Lundi, cinq nouveaux cas s’ajoutaient au bilan du Bas-Saint-Laurent, pour un total de 1434. La région comptait 52 cas actifs. Sur la Côte-Nord, on comptait une infection supplémentaire, pour un total de 336, incluant 18 cas actifs.

On ne rapportait aucun nouveau cas en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. La région compte maintenant 20 cas actifs.