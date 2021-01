Un octogénaire ivre provoque un accident pendant le couvre-feu

Plus d’une semaine après l’imposition du couvre-feu, certains citoyens ne semblent toujours pas comprendre la mesure restrictive. Des dizaines de personnes se sont fait remettre des constats d’infraction au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des derniers jours.

Depuis vendredi, 16 constats ont été émis pour des rassemblements et le non-respect du couvre-feu. Dans la nuit de vendredi à samedi, trois constats ont été émis, de samedi à dimanche sept en plus de six la nuit dernière.

Ainsi, 32 constats ont été distribués à des citoyens pour non-respect des mesures sanitaires au cours du week-end.

Le service de police mentionne que les constats ont été donnés dans différents contextes comme des chicanes, des rassemblements intérieurs, et des personnes qui se trouvaient dans la rue sans raison valable.

Dans la nuit de vendredi à samedi, 135 vérifications ont été faites sur le réseau routier de Saguenay.

La majorité des citoyens avaient de bonnes raisons d’être à l’extérieur.

Toutefois, un homme de 81 ans a défié toutes les règles. Au volant de son véhicule, l’individu a percuté un lampadaire peu après 20h30 vendredi dans le secteur de Jonquière.

Il avait les facultés affaiblies. L’alcootest a révélé un taux d’alcoolémie de 0,14.

L’homme a reçu un constat pour non-respect du couvre-feu en plus des procédures pour conduite avec les facultés affaiblies.

Le service de police souligne qu’il y aura assurément un examen médical de la SAAQ pour déterminer s’il est toujours apte à conduire son véhicule en raison de son âge. Il est possible qu’il ne récupère jamais son permis.