Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Quel est le meilleur ou la meilleure humoriste de l’histoire du Québec ?

1. Yvon Deschamps : 29 %

2. Martin Matte : 12 %

3. Lise Dion : 10 %

4. Louis-José Houde : 9 %

5. Sugar Sammy : 5 %

6. Jean-Marc Parent : 8 %

7. Rock et Belles Oreilles (RBO) : 6 %

8. Mike Ward : 6 %

9. Michel Barrette : 5 %

10. Marc Labrèche : 5 %

11. Simon Leblanc : 4 %

12. Dominique Michel : 4 %

13. Rachid Badouri : 4 %

14. Sol (Marc Favreau) : 4 %

15. Ding et Dong : 4 %

16. Olivier Guimond : 4 %

17. Jean-Michel Anctil : 4 %

18. Marianna Mazza : 3 %

19. Jay Du Temple : 3 %

20. Gilles Latulippe : 3 %

21. Boucar Diouf : 3 %

22. François Pérusse : 3 %

23. Sam Breton : 3 %

24. Stéphane Rouseau : 3 %

25. François Bellefeuille : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent leurs humoristes préférés. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 2 au 4 janvier 2021 sur la base des humoristes les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois humoristes. Les 25 humoristes les plus populaires sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Ce baromètre sur les humoristes préférés de l’histoire du Québec mélange tout autant les légendes du passé que les saveurs du moment. La présence au sommet d’Yvon Deschamps n’est guère surprenante pour l’inventeur du stand-up au Québec. Mais notons aussi la présence des « anciens » Jean-Marc Parent, RBO, Dominique Michel, Ding et Dong et Sol qui nous ont tous marqués, et des « nouveaux » Simon Leblanc, Jay Du Temple, Sam Breton qui émergent.

La surprise

Si Rachid Badouri est 1er chez les 18-24 ans et que Mike Ward est 2e chez les 25-34 ans, ces derniers font moins de 2 % chez les personnes plus âgées. Lise Dion pour sa part est 2e chez les femmes et n’est que le 6e choix chez les hommes. Sugar Sammy, lui, est 1er chez les anglophones... mais 32e chez les francophones. Pas facile de plaire à tout le monde.

La déception

Seulement trois femmes, Lise Dion (3e), Dominique Michel (12e) et Marianna Mazza (18e) figurent parmi les 25 humoristes préférés des Québécois. Néanmoins, une relève féminine s’en vient avec les Katherine Levac, Rosalie Vaillancourt et Virginie Fortin, qui se trouvent toutes dans le groupe suivant.

Une fois, c't'un gars

Sophie Durocher, Le Journal de Montréal

Quand j’ai vu les résultats de notre baromètre sur les humoristes préférés de l’histoire du Québec, je suis partie à rire !

Vous me direz que quand on parle d’humour, la moindre des choses c’est de rigoler un bon coup. Mais ce qui m’a fait rire, c’est l’ironie de la situation : alors qu’on nage en pleine rectitude politique, les Québécois affirment haut et fort que leur humoriste préféré (et de loin) est Yvon Deschamps, celui qui est le moins politiquement correct !

Il me semble qu’il y a là un message assez limpide pour tous les diffuseurs et entreprises frileux qui se mettent à genoux devant le moindre lobby, qui s’écrasent devant le premier militant venu, qui abdiquent devant le premier offensé crinqué.

Il y a seulement quelques semaines, Radio-Canada retirait un épisode de La petite vie à cause d’une plainte, puis le remettait en ondes avec cet avertissement :

« Ce programme est proposé tel qu’il a été originellement créé et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes d’aujourd’hui. »

Hé lala, c’est toute l’œuvre d’Yvon Deschamps qui devrait être accompagnée de cet avertissement !

Et quand je vois que Martin Matte est le deuxième préféré des Québécois, je ne peux pas m’empêcher de rire en pensant à la publicité pour Maxi où Matte avait pris du poids pendant le confinement.

La majorité des Québécois avaient compris que la blague n’était pas du tout grossophobe, mais il avait suffi de quelques militants pour que l’épicier retire sa pub.

Quand je vois que Mike Ward (à l’humour bête et méchant) et RBO (le groupe qui a fait les blagues les plus cinglantes) sont dans le top 10 des préférés, je me dis qu’au Québec, la majorité silencieuse a un meilleur sens de l’humour que la minorité tapageuse qui est constamment offensée.

En fait, on a tellement le sens de l’humour au Québec, que notre 5e humoriste préféré est Sugar Sammy... qui n’arrête pas de rire des Québécois ! Celle-là, elle est vraiment bonne !

