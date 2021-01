Amazon annonce l'ouverture de deux nouveaux centres de tri et trois centres de livraison

Le géant américain du commerce Amazon a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres de tri à Coteau-du-Lac et à Longueuil et de ses trois premiers postes de livraisons, qui devraient créer plus de 1000 emplois au Québec.

« Amazon est fière de continuer à investir au Québec et de donner à ses employés des emplois intéressants et sécuritaires, ainsi qu'un avenir meilleur », a déclaré Jean-François Héroux, directeur de site pour Amazon Canada.

Son plus grand centre de tri de 48 000 mètres carrés ouvrira ses portes à Coteau-du-Lac cette année. Plus de 500 emplois seront créés.

« Nos nouvelles installations nous aideront à répondre à la demande croissante d'excellents produits et de délais de livraison plus rapides émise par les clients, tout en offrant à nos merveilleux salariés des occasions de développement de carrière incroyables par le biais de programmes de formation en cours d'emploi et de perfectionnement des compétences, afin qu'ils concrétisent leurs objectifs professionnels», a ajouté Jean-François Héroux, directeur de site pour Amazon Canada.