Assermentation de Joe Biden : Paul Larocque anticipe une cérémonie «particulière»

La cérémonie d’assermentation de Joe Biden à titre de 46e président des États-Unis se déroulera mercredi dans un contexte de sécurité maximale, dans le souvenir encore trop frais des assauts du Capitole du 6 janvier dernier et des humeurs du dirigeant sortant Donald Trump.

Paul Larocque, qui coanimera une émission spéciale pour l’occasion en temps réel à LCN et TVA avec ses collègues Pierre Bruneau, Mario Dumont et Emmanuelle Latraverse, ainsi que Richard Latendresse en direct de Washington, nous parle de l’important événement, qui prendra à coup sûr des allures de grand spectacle télévisé.

Monsieur Larocque, les États-Unis vivront une journée particulièrement historique mercredi...

«Chaque assermentation l’est, mais celle-là prend une couleur tellement particulière, après les années Trump, et dans la façon dont la transition se fait, dans un tel contexte d’insécurité. C’est le plus grand déploiement de sécurité de l’histoire à Washington. La ville est devenue une forteresse, par la force des choses. C’est dommage pour Biden, parce qu’il n’aura pas droit aux foules qui se rassemblent d’habitude. C’est une journée tellement chargée de symbolique...»

Est-ce que vous craignez les débordements?

«C’est clair qu’il faut faire face à la réalité. Avec ce qui s’est passé au Capitole, les Américains sont passés à un cheveu d’une catastrophe terroriste et politique inégalée. Est-ce qu’ils sont totalement à l’abri de quelque chose du genre lors de l’assermentation? Non. Est-ce qu’ils vont déployer tout ce qui est possible de l’être pour l’éviter? Probablement. Aucun manifestant ne pourra s’approcher à cinq kilomètres du lieu d’assermentation, le service de renseignements a refait des enquêtes sur chacun des soldats de la Garde nationale déployés [et 12 ont été écartés, NDLR], le "background" de tout un chacun a été vérifié...»

À quoi vous attendez-vous de Joe Biden lors de son assermentation?

«Son discours sera celui de l’espoir et de la main tendue, on peut tout de suite l’anticiper. Déjà, lors de son discours du samedi soir, quand il a été déclaré élu par les réseaux, même dans le contexte et avec les contraintes qu’il avait, il a réussi à créer un événement. Même à travers la télévision, on sentait beaucoup d’émotion, la grandeur du moment. C’est clair qu’il y a des metteurs en scène et des concepteurs qui ont travaillé sur la scénarisation des événements de mercredi. Les Américains vont aussi vivre un précédent historique avec l’assermentation de la vice-présidente, Kamala Harris, qui ajoutera de l’émotion à la solennité du moment.»

De grands défis attendent cet homme, que plusieurs voient comme un sauveur...

«Il vivra les 100 premiers jours les plus chargés qu’on aura vus de l’histoire américaine. Si on enlève le bruit autour de Trump et de l’insurrection au Capitole, le grand défi de Biden, c’est la pandémie. Il n’y aura pas de relance économique s’il n’y a pas de maîtrise de la pandémie comme telle. Son engagement phare, c’est vraiment les 100 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 en 100 jours. Le Joe Biden d’aujourd’hui n’est pas du tout le même que lorsqu’il était vice-président et, antérieurement, un sénateur très fougueux. Alors qu’on lui a reproché son âge avancé (78 ans, NDLR) dans le contexte, actuellement, ça devient sa grande qualité. Parce qu’avec l’âge vient beaucoup d’expérience et une grande sagesse. Et il faudra beaucoup de sagesse à ce président pour essayer de réparer le pays et y ramener un peu de cohésion! C’est quelqu’un qui a toujours tenu, dans sa carrière, à transcender les barrières partisanes entre démocrates et républicains, et il devra réussir à nouveau. Ça sera l’une des clés de son succès.»