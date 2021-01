Baisse des cas, mais hausse des morts au Québec et en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a continué de diminuer au Québec et en Ontario, mardi, mais les décès sont plus élevés que la veille.

Le Québec a rapporté 1386 nouvelles infections et 55 décès, portant le total à 245 734 personnes infectées et 9142 morts depuis le début de la pandémie. Lundi, la province a recensé 1634 cas et 32 décès.

Le nombre de gens hospitalisés en raison de ce coronavirus a grimpé de neuf pour s’établir à 1500.

De son côté, l’Ontario a vu son bilan s’alourdir de 1913 nouveaux cas ainsi que de 46 décès, mardi. La veille, 2578 nouveaux cas de COVID-19 et 24 morts avaient été ajoutés.

Au total, la province compte 5479 morts et 242 277 personnes qui ont été infectées par la COVID-19.

La hausse du nombre des morts n’est pas surprenante, car elle reflète les augmentations de cas des 3-4 dernières semaines dans ces deux provinces.