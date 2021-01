Demande d'action collective contre Stoneham et le Mont Sainte-Anne

Un amateur de ski de Québec a déposé une demande d’autorisation en audition d’un recours collectif contre les stations de ski Stoneham et Mont Sainte-Anne à qui il reproche le non-respect des conditions reliées à la vente des abonnements La Passe.

À l’automne 2020, les stations de ski Stoneham et Mont Sainte-Anne, toutes deux propriétés de Resort of the Canadian Rockies inc, offraient en prévente, via leur page Facebook respective, l’abonnement de soir La Passe.

Selon le document déposé au greffe par le demandeur, Yann Giroux, « les deux publications (...) étaient accompagnées d’un lien internet donnant accès à leur Nouvelle Politique Zéro Stress» concernant les enjeux actuels reliés à la crise sanitaire de la COVID-19.

Les abonnés bénéficiaient de la possibilité, avant le 19 décembre, de transférer leur abonnement à la saison 2021-2022 ou encore d’obtenir un remboursement complet.

Toujours via Facebook, les abonnés ont pu apprendre que Stoneham allait ouvrir ses portes le 11 décembre alors que le Mont-Sainte-Anne a débuté sa saison le 17 décembre.

Changement de politique

«Dès les premières journées d’ouvertures des stations de ski, il était apparent que les installations ne permettaient pas de répondre à l’important achalandage des détenteurs d’un abonnement de soir La Passe», allègue monsieur Giroux dans sa demande.

Le 16 janvier en matinée, les deux stations ont annoncé sur leurs pages Facebook qu’un nouveau système de réservation avait été mis en place afin de gérer l’achalandage des abonnés La Passe. Une infolettre aurait également été transmise aux abonnés, mais selon le document de Cour « la majorité des détenteurs n’aurait jamais reçu la communication».

Toujours selon le demandeur, cette façon de faire « ne respecte pas les représentations qui avaient été véhiculées à l’automne» et, au surplus, sans connaitre le nombre exact d’abonnements vendus, il affirme qu’un représentant de Stoneham a mentionné que la station avait vendu « de 4 à 5% plus d’abonnements que les années passées».

«Est-ce que les défenderesses ont mis en danger la santé de leur clientèle en permettant la vente d’un surnombre d’abonnement?», se questionne le demandeur qui espère voir la Cour supérieure trancher le litige.

Dédommagement

Au final, le représentant du groupe espère voir les membres du groupe être dédommagés pour un montant équivalent à 50% du prix payé, que le contrat soit résilié, et qu’un montant de 50$ soit distribué à chaque personne à titre de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients subis.

Pour regrouper les membres, le demandeur a lancé, samedi, une page Facebook intitulée «Action collective contre Stoneham et Mont-Sainte-Anne».

La page compte déjà 2700 membres.