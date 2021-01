Les Canadiens s'entendent avec Trois-Rivières

L’organisation du Canadien de Montréal a annoncé officiellement, mardi, avoir conclu un contrat d'affiliation de trois saisons avec la nouvelle équipe de hockey à Trois-Rivières afin d'en faire son club affilié dans l'ECHL.

L’entente sera effective dès l'arrivée de l'équipe prévue en 2021-2022.

«Cette affiliation avec le Canadien est une occasion exceptionnelle pour notre nouvelle franchise à Trois-Rivières, a réagi Mark Weightman, président et chef de la direction de la formation trifluvienne dont le nom n’est pas encore déterminé. Cette association permettra à notre nouvelle équipe de profiter d'un rayonnement important, en plus de venir ajouter crédibilité et notoriété au projet du retour du hockey à Trois-Rivières.»

«Nous sommes fébriles à l'idée de penser que nos partisans applaudiront très bientôt les exploits de jeunes joueurs qui pourraient un jour joindre l'organisation du Canadien, a ajouté Weightman, mentionnant qu’il s’agit également d’une bonne nouvelle pour le développement du hockey en Mauricie et au Québec. Je suis convaincu que ce lien avec le Canadien sera une source d'attachement pour nos nouveaux partisans.»Une opportunité pour le CH

Dès le début du projet, un partenariat semblait tout à fait logique entre Trois-Rivières et l’organisation du Canadien, qui n'avait aucun club-école dans l'ECHL.

« Cette entente représente une opportunité intéressante pour notre organisation d'élargir notre réseau de filiales ici au Québec et de veiller au bon développement de certains de nos jeunes espoirs, a pour sa part déclaré John Sedgwick, vice-président, opérations hockey et affaires juridiques chez le Canadien. L'ECHL est une ligue qui gagne à être connue davantage des partisans, en raison du niveau de jeu relevé et de la qualité du hockey qui y est disputé.»

Le Rocket de Laval est déjà le club affilié du Canadien dans la Ligue américaine.

«La décision de rapatrier notre club-école de la Ligue américaine à Laval s'est avérée très concluante, et la proximité de l'équipe de Trois-Rivières sera un avantage indéniable pour nos opérations hockey et pour continuer d'épier le talent local», a poursuivi Sedgwick.Au nouveau Colisée

La nouvelle franchise de l'ECHL de Trois-Rivières disputera ses matchs locaux au tout nouveau Colisée de Trois-Rivières, un amphithéâtre ayant une capacité de 5 000 personnes (incluant les loges), dont l'ouverture est prévue pour l'été 2021.

Rappelons par ailleurs que le 23 novembre dernier, le Club de hockey ECHL de Trois-Rivières dévoilait son équipe de dirigeants, notamment l'ancien hockeyeur Marc-André Bergeron dans les fonctions de vice-président et directeur général.