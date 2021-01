Leur chien volé retrouvé mort

Une famille de la Beauce dont le chien s’est fait enlever il y a deux semaines a malheureusement retrouvé l’animal sans vie.

Sara T. Croft, sa famille et leurs trois chiens étaient à l’extérieur de leur résidence quand des gens en motoneige sont venus et ont enlevé Raven, un berger australien, sous leurs yeux.

Après avoir fait une plainte à la police, placardé des affiches, fait des appels sur les réseaux sociaux et parcouru des dizaines de kilomètres en forêt, l’histoire s’est terminée de façon tragique.

Après la diffusion du reportage de TVA Nouvelles, une personne est entrée en contact avec elle pour lui dire qu’elle avait retrouvé Raven. La mère a tenu à l’annoncer à ses trois enfants.

«Je suis arrivée avec elle à la maison, c’était important pour moi qu’ils la voient pour qu’ils puissent faire un lien avec la tragédie. De comprendre qu’il y a une fin. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle dormait, pourquoi elle ne bougeait plus», raconte Mme Croft.

«Ils ont eu de la peine, ils ont eu de la colère. Je leur ai expliqué que c’était normal d’être en colère, qu’il y a des gens qui ne sont pas toujours gentils qui font des mauvaises choses et que ça ne termine pas toujours bien, même si on a essayé du plus fort qu’on pouvait», poursuit-elle.

Avec la pandémie, le nombre d’adoption a explosé si bien que les éleveurs ont de longues listes d’attente et que des refuges sont vides.

Sur les sites de petites annonces, les prix ont explosé. Un chien qui se vendait auparavant pour 800$ se vend désormais pour 3000 ou 4000$.

Pour la maîtresse de Raven, il est temps que l’on cesse de vendre des animaux comme des biens sur des sites de petites annonces.

«Tous ces sites où il y a la permission de vendre des animaux, comme si on achetait un bien sur n’importe quel autre site de vente d’objets, comme une chaise ou une table, ça ne devrait pas être comparé de la même façon.»