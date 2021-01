Carrefour nargue Couche-Tard sur Twitter

Quelques jours à peine après qu’Alimentation Couche-Tard ait dû abandonner son projet d’acquérir Carrefour en raison d’une intervention politique du gouvernement français, la chaîne de supermarchés se paie la tête de son rival québécois sur Twitter.

«Pour les lève-tôt nos hypers ouvrent dès 7h30, pour les couche-tard reste ouvert 24h/24. Et pour tous, -34% sur notre sirop d'érable !» peut-on lire sur le compte Twitter du géant français.

Pour les lève-tôt nos hypers ouvrent dès 7h30, pour les couche-tard https://t.co/Q7ApDM4XAj reste ouvert 24h/24. Et pour tous, -34% sur notre sirop d'érable ! 🇨🇦🍁🇫🇷 pic.twitter.com/AZ4cBGCNra — Carrefour (@CarrefourFrance) January 20, 2021

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a rapidement retweeté le message de l’entreprise, affirmant: «Je ne relaie jamais nos promotions mais là...»

Je ne relaie jamais nos promotions mais là .... https://t.co/o7xjd9jy5Q — Alexandre Bompard (@bompard) January 20, 2021

La direction de Carrefour et plusieurs de ses actionnaires, dont le milliardaire Bernard Arnault, appuyaient la transaction de 25 milliards $ avec Couche-Tard.

Mais à un peu plus d’un an de l’élection présidentielle en France, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a opposé son veto au regroupement, invoquant la souveraineté alimentaire.

M. Le Maire a réagi au message de M. Bompard en tweetant une image animée où l’on voit des crêpes être recouvertes de sirop, une initiative plutôt mal accueillie par les internautes.

Mercredi, Le Journal rappelait que plusieurs entreprises québécoises sont tombées dans le giron d’acquéreurs français au cours des dernières années, y compris deux producteurs de yogourt et... un transformateur de sirop d’érable.

– Avec Francis Halin