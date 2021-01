Crise d’Octobre 1970: James Richard Cross est mort

James Richard Cross, connu pour avoir été kidnappé par le Front de libération du Québec (FLQ) en octobre 1970, est mort plus de 50 ans après ces événements.

L’ancien diplomate britannique né le 29 septembre 1921 à Nenagh, en Irlande, s’est éteint à l’âge de 99 ans de complications liées à la COVID-19.

Son enlèvement à Montréal le 5 octobre 1970 dans sa résidence de la rue Redpath-Crescent, par des membres de la cellule Libération, avait marqué le début de la crise d’Octobre.

Pour le relâcher, le FLQ avait posé des conditions comme la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, le versement de 500 000 $ et la publication de son manifeste dans les journaux du Québec.

M. Cross avait finalement été libéré le 3 décembre 1970 au terme de 59 jours de captivité, en échange d’un sauf-conduit pour ses ravisseurs qui ont ensuite fui à Cuba.

En entrevue téléphonique avec Le Devoir en 2010 depuis sa résidence de Seaford, sur la côte sud de l’Angleterre, James Richard Cross avait dit au quotidien à propos de son enlèvement: «J'ai toujours cru que j'allais mourir. Je n'ai jamais été sûr que ça n'allait pas être le cas. Comment vouliez-vous que je n'y croie pas?»

«Je savais que si la police venait, il y avait un risque que ça tourne mal et que nous mourrions tous. Délibérément ou accidentellement. On ne m'a jamais rassuré», a poursuivi M. Cross, qui a subi un choc post-traumatique et est rentré au Royaume-Uni à la suite de la crise d’Octobre.

Avant son enlèvement, James Richard Cross était au fait des gestes et des revendications du FLQ, mais sans plus, a-t-il dit au «Devoir». «Je suivais la situation, le mouvement prenait de l'ampleur, des incidents mettant en danger des gens se produisaient partout depuis un certain temps. Mais ce n'était pas de mes affaires. Et vous comprendrez qu'après mon enlèvement, je n'avais pas de sympathie...»

James Richard Cross a dit être revenu au Québec à trois ou quatre reprises après les événements d'octobre 1970, dont la première fois en 1981 pour voir des amis.

Plus chanceux que Pierre Laporte

James Richard Cross a eu plus de chance que le ministre libéral provincial Pierre Laporte, enlevé quelques jours après lui par la cellule Chénier du FLQ. Le corps de M. Laporte a été retrouvé une semaine plus tard, le 17 octobre 1970.

M. Cross a révélé avoir appris la mort du ministre du gouvernement Bourassa alors que la télévision était allumée dans la demeure où on le gardait prisonnier.