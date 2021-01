Disparition d'un trentenaire à Montréal

La police a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour tenter de retrouver Erickson Alphonse, un Montréalais de 32 ans porté disparu depuis mardi soir.

L'homme a été vu pour la première fois alors qu'il quittait un centre où il reçoit des soins médicaux, vers 21 h 30, et n'a pas été revu depuis. La police s'inquiète pour sa santé compte tenu de sa condition médicale.

M. Alphonse est décrit comme ayant la peau noire, mesurant 1,68 m (5' 6'') et pesant environ 70 kg (155 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns et s'exprime en français et en créole.

Au moment de disparaitre, il portait une tuque noire, un manteau noir, des joggings noirs et des souliers de sport Nike blancs et noirs.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser les autorités via le 911 ou la ligne confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.