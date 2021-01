Le Grand défi Pierre Lavoie sur pause en 2021

Face à l’incertitude persistante et aux restrictions qui resteront en place pour un bon moment, les événements de La Course, du défi des Cubes énergie et de sa Grande récompense, du 1000 KM et de La Boucle se mettront de nouveau en pause pour l’édition 2021.

Par contre, Pierre Lavoie et son équipe ramènent le 1 000 000 de kilomètres ensemble. Activité virtuelle qui a connu une très grande popularité l’an dernier et qui permettra tout de même au québécois de bouger.

«C’est près d’un demi-million de Québécois qui n’auront pas accès à nos activités cette année. Chacun pourra tout même être actif comme il le souhaite et on veut augmenter la barre pour propulser cet événement virtuel», explique Pierre Lavoie.

Afin de se rendre jusqu’à l’été, l’équipe de Pierre Lavoie met en place la marche sous zéro. Un événement qui se tiendra du 19 au 21 février prochain. Pierre Lavoie précise que «le vendredi sera dédié aux jeunes dans les écoles et le samedi et dimanche à toute la population.»

Pierre Lavoie a discuté cette semaine avec le premier ministre François Legault et la ministre déléguée à l’éducation. Il a été question des jeunes de 12 à 17 ans. Pour Pierre Lavoie c’est le groupe d’âge le plus touché par les mesures de confinement. Il se fait un devoir personnel de mettre sur pied dès cet hiver un projet spécial pour eux. Plus de détails seront dévoilés dans les prochaines semaines.

Ce n’est pas la pandémie qui empêchera Pierre Lavoie de mettre de l’avant la santé et l’activité physique.