Trudeau impatient de travailler avec Biden et Harris

Le premier ministre canadien a affirmé qu’il était impatient de travailler avec le nouveau président américain et la nouvelle vice-présidente.

«Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique», a fait savoir Justin Trudeau.

Le premier ministre Trudeau rappelle que le Canada et les États-Unis ont une «des relations les plus uniques au monde» fondée sur des liens solides ainsi que des valeurs et intérêts communs.

«Nos deux pays sont plus que des voisins puisque nous sommes aussi de proches amis, partenaires et alliés», a ajouté le premier ministre

M. Trudeau assure que, comme il l’a fait par le passé, le Canada continuera de travailler avec les États-Unis pour relever des défis, dont la lutte à la COVID-19.

«Je suis impatient de travailler avec le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis afin de chercher à rendre nos pays plus sécuritaires, plus prospères et plus résilients», a conclu le premier ministre dans sa déclaration.

Sa déclaration ne fait pas mention du projet d'expansion de l'oléoduc Keystone XL que M. Biden s'apprête à bloquer par décret présidentiel.

Le premier ministre canadien avait été le premier dirigeant étranger à décrocher le combiné pour féliciter de vive voix M. Biden, dans les jours suivant l'élection du 3 novembre qui a vu le président sortant, Donald Trump, mordre la poussière.

Le chef de l'opposition officielle à Ottawa, le conservateur Erin O'Toole, a aussi félicité M. Biden mercredi, de même que le chef néo-démocrate Jagmeet Singh.