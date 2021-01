Une centaine de lits de plus pour les itinérants à Montréal

Dans la foulée de la mort d’un itinérant autochtone dimanche dernier sur le Plateau, le gouvernement Legault et l’administration de la mairesse de Montréal ont trouvé un terrain d’entente permettant l’ajout d’une centaine de lits d’hébergement temporaires.

Selon les détails annoncés en fin de journée mercredi, 112 places pour les femmes et les hommes seront disponibles au Centre Pierre-Charbonneau, à deux pas du Stade olympique.

Un autre refuge pour les sans-abri est disponible dans l’ancien YMCA Hochelaga-Maisonneuve, situé non loin du Centre Pierre-Charbonneau.

Quarante places seront disponibles dès vendredi, à compter de 16 h, mais les 112 places seront accessibles lundi prochain.

«Cette initiative est le fruit d'une mobilisation importante des différents acteurs montréalais pour offrir des lieux sécuritaires et adaptés aux hommes et aux femmes en situation d'itinérance. Je salue d'ailleurs l'apport de mon collègue Ian Lafrenière, qui s'implique activement dans les actions de notre gouvernement pour lutter contre l'itinérance», a expliqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

«Les refuges et les haltes-chaleur sont pratiquement tous pleins alors que les besoins en matière d'hébergement sont toujours plus grands», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«CARE Montréal et le Cap Saint-Barnabé sont fiers de s'associer pour répondre aux besoins des plus démunis dans l'est de Montréal», a mentionné Michel Monette, directeur général de CARE Montréal et Isabelle Piché, directrice générale de CAP St-Barnabé.

On a mentionné que des actions sont réalisées «afin de favoriser une bonne cohabitation sociale» avec les résidents de ce secteur d’Hochelaga-Maisonneuve. «Une équipe d'agents d'accueil sera notamment postée à l'extérieur du Centre», a-t-on aussi souligné.