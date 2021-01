Québec doit absolument améliorer la ventilation dans les écoles, sans quoi tous les efforts des dernières semaines seront à recommencer, a prédit mercredi l’infectiologue et microbiologiste Amir Khadir à «La Joute».

«Si les écoles reprennent comme c’est le cas et qu’on ne fait rien pour changer la situation dans les écoles, je vous le prédis, dans deux semaines, ce sera à recommencer. On aura fait ce couvre-feu et tout ce confinement pour rien», a-t-il indiqué.

L’analyste politique et spécialiste en infectiologie insiste sur le fait que le gouvernement doit lui aussi prendre ses responsabilités s’il espère que les citoyens collaboreront pleinement aux mesures qu’il met de l’avant.

«Son incapacité à prendre la mesure du danger que représente la moitié des classes du Québec qui n’ont pas une ventilation adéquate, ça, c’est terrible», regrette-t-il.

Il note que lorsqu’est venu le temps de modifier le calendrier de vaccination, le gouvernement n’a pas attendu d’avoir des preuves «à 100 %» pour agir, alors que lorsqu’il est question de la ventilation dans les écoles, il se réfugie derrière cette excuse.

D’autant plus que le rapport rédigé pour le ministère de l’Éducation – qui conclut aux yeux de Québec que la ventilation est suffisante dans la vaste majorité des classes – est «complètement dans le champ», selon Amir Khadir.

«Leur seuil pour déclarer qu’il y a un problème, c’était 2000 particules par million, alors que le seuil réclamé avant la pandémie par l’INSPQ pour assurer une bonne ventilation est en bas de 1000», explique-t-il.

Et selon d’autres données avancées par l’infectiologue, lorsque le taux de particules présentes dans l’air dépasse les 800 par million, le taux de transmission double.

«Tout l’automne, les écoles ont été l’un des principaux foyers d’éclosions, rappelle-t-il. Elle était comme la semence qui continuellement propageait la pandémie à travers la société.»