Biden dévoile une ambitieuse stratégie contre la COVID-19

L’administration Biden dévoile jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l’expertise scientifique pour lutter contre la COVID-19 en augmentant vaccinations et dépistages, au moment où la pandémie entre dans sa phase « la plus meurtrière » selon le nouveau président américain.

Le démocrate va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l’avis de nombreux experts.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

« Pendant près d’un an, les Américains n’ont pu trouver aucune stratégie, et encore moins une approche globale pour faire face au Covid, auprès du gouvernement fédéral », a dit Jeff Zients, qui coordonne la réponse de la nouvelle administration à la pandémie de COVID-19.

« Avec l’entrée en fonction aujourd’hui du président Biden, tout cela va changer », a-t-il affirmé à la presse.

Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage.

Il entend aussi accroître l’aide d’urgence et faire appel à une législation d’urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie.

L’administration Biden veut demander 1900 milliards de fonds au Congrès, qui incluent 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests.

Les États-Unis sont de loin la nation la plus endeuillée au monde par la COVID-19 en valeur absolue, avec plus de 405 600 morts, même si certains autres pays enregistrent plus de morts proportionnellement à leur population, comme l’Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique.

Confronté au défi de cette crise sanitaire, Joe Biden a signé un décret dès sa prise de fonction rendant le port du masque et la distanciation physique obligatoires pour les fonctionnaires travaillant au sein des bâtiments fédéraux.