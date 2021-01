Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Shawinigan, une importante éclosion est en cours à la résidence Val-Mauricie. Le tiers des aînés sont infectés. Une équipe du CIUSSS qui est venue voir l'état de santé des résidents, jeudi. Et pour le personnel, on a besoin de renfort.

Du côté de Québec, les 156 résidents du Complexe Laudance viennent d'apprendre que leur milieu de vie allait changer de vocation. La résidence privée pour aînés deviendra des logements locatifs, à compter de juillet. Le propriétaire, la compagnie Boardwalk, dit avoir pris cette décision en raison de la transformation du marché immobilier.

Sur la Côte-Nord, un premier pas vers la vaccination de la population en général a été franchi. Une clinique destinée aux personnes âgées de 80 ans et plus a accueilli ses premiers patients. D'ici samedi, 410 citoyens de Sept-Îles et Port-Cartier qui se sont inscrits auprès du centre de santé, au début de la semaine, recevront une dose du vaccin Pfizer.