COVID-19: 50 millions $ supplémentaires pour aider les PME

La Ville de Montréal a annoncé jeudi une aide supplémentaire de 50 millions $ venant du gouvernement du Québec pour aider les petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de COVID-19 dans la métropole.

Quelque 70 millions $ ont été mobilisés l’an dernier dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux PME de Montréal.

Les entreprises qui ont fermé en raison de la crise sanitaire pourront donc se voir octroyer une nouvelle aide financière sous forme d’un prêt maximum de 50 000 $.

«Dans un contexte de difficultés économiques, la continuité du programme d'aide d'urgence aux PME est cruciale. Avec le deuxième confinement, nos entreprises ont besoin de ce coup de main financier prolongé», a indiqué dans un communiqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

«La bonification financière que nous annonçons aujourd'hui pour les entreprises de la métropole va nous permettre de poursuivre notre engagement envers nos milieux d'affaires et d'ajuster le soutien qu'on leur offre en fonction des besoins réels de nos entrepreneurs», a souligné le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon.

«En bonifiant l'aide financière accordée à Montréal, nous contribuons à la survie de milliers d'entreprises créatrices d'emplois et de richesse», a dit pour sa part Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Environ 2955 entreprises ont déjà bénéficié de quatre programmes d’aide d’urgence de 105 millions $ à Montréal.