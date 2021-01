COVID-19: l’Ontario aura bientôt plus de cas que le Québec

Le Québec a été, depuis le début de la pandémie de COVID-19, la province la plus affectée au chapitre du nombre de cas confirmés de la maladie à coronavirus, mais l’Ontario est en voie de le dépasser.

• À lire aussi: Le Québec rapporte 66 décès

• À lire aussi: Legault encourage Ottawa à imposer une quarantaine à l’hôtel

• À lire aussi: Entre 13 et 23 millions de Canadiens seront vaccinés d’ici juin

Jeudi, l’Ontario a rapporté 2632 nouveaux cas et 46 décès, portant son bilan à ce jour à 247 564 infections et à 5614 morts. Le Québec a pour sa part signalé 1624 cas et 66 pertes de vie, ce qui fait en sorte qu’il cumule depuis mars dernier 248 860 cas et 9273 morts.

Si la Belle Province est sur le point de laisser la position de tête à sa voisine plus populeuse pour les cas cumulés, elle demeure toutefois en tête, comme on le voit, en ce qui a trait au nombre de malades qui ont été emportés par le virus.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Eliott, a annoncé jeudi 12 millions $ pour l’ouverture de lits supplémentaires et le lancement de programmes dédiés à la santé mentale des aînés. Elle a indiqué sur Twitter que Toronto demeure le foyer de contamination de sa province, avec 897 nouveaux cas, devant les régions de Peel (+412), York (+245) et Ottawa (+162).

De son côté, son homologue québécois Christian Dubé a invité les Québécois à ne pas baisser la garde, alors que le couvre-feu en vigueur depuis le 9 janvier dernier semble commencer à porter ses fruits.

«Pour la 1re fois en trois mois, les projections suggèrent une [diminution] de patients COVID-19 hospitalisés, en raison d’une [baisse] des cas dans toutes les régions. Il faut demeurer prudents avec ces données, car une [hausse] des cas pourrait modifier ces projections», a-t-il dit sur Twitter.

Les régions de Montréal (679 cas), de la Montérégie (254), de Laval (145), des Laurentides (134) et de Lanaudière (102) demeurent sous surveillance.

Parmi les provinces qui ont également mis leurs données à jour jeudi, signalons le Manitoba (198 cas et 5 décès) et le Nouveau-Brunswick (33 cas).

En milieu d’après-midi, le Canada cumulait 729 983 cas (+4490) et 18 578 décès (+112).

La situation au Canada:

Québec: 248 860 cas (9273 décès)

Ontario: 247 564 cas (5614 décès)

Alberta: 118 436 cas (1484 décès)

Colombie-Britannique: 62 412 cas (1104 décès)

Manitoba: 28 089 cas (793 décès)

Saskatchewan: 21 112 cas (226 décès)

Nouvelle-Écosse: 1565 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1058 cas (13 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 397 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 30 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 729 983 cas (18 578 décès)