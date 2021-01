Des bagels végétaliens contenant des œufs font l’objet d’un rappel

La présence non déclarée d’œufs dans des bagels végétaliens de l’entreprise Hinnawi Bros. Bagel & Café de la rue Cathcart, à Montréal, force leur rappel.

Selon l’enquête du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal et l’entreprise, les emballages «Bagels sésame végétalien» et «Bagels nature végétalien» ont été mis en vente jusqu’au 21 janvier, en état congelé ou réfrigéré.

Les personnes qui souffrent d’une allergie aux œufs ne doivent pas consommer ces produits.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent, a-t-on précisé jeudi, dans un avis.