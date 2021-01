La Caisse se paye une autoroute à péage en Inde

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ) devient propriétaire d’une autoroute à péage dans l’État d’Odisha en Inde.

Le bas de laine des Québécois met ainsi la main sur l'entité chargée de l'exploitation et de l'entretien de ce lien routier à péage de 67 kilomètres entre Bhubaneswar et Chandikhole en plus d’en devenir l’unique actionnaire.

Cette transaction a été réalisée par l’entremise de l’India Highway Concession Trust, une fiducie de placement en infrastructures établie par la Caisse. Il s’agit de la première acquisition par cette structure dédiée aux infrastructures routières en Inde.

«Nous sommes ravis de l’acquisition de Shree Jagannath Expressway. Celle-ci sera le premier actif intégré à la nouvelle plateforme routière de la CDPQ en Inde, que nous avons mise en place et dotée en personnel en 2020. Cela reflète notre confiance et notre intérêt à long terme pour le secteur, et plus largement envers le marché indien des infrastructures», a affirmé le premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse, Emmanuel Jaclot, par communiqué.

Le montant versé par la Caisse est demeuré confidentiel.

Cette autoroute à péage est en service depuis décembre 2011 avec une période de concession initiale de 26 ans.