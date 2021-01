La vaccination des 80 ans et plus démarre sur la Côte-Nord

Un premier pas vers la vaccination de la population a été franchi jeudi sur la Côte-Nord, alors qu’une clinique destinée aux personnes âgées de 80 ans et plus a accueilli ses premiers patients.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Entre 13 et 23 millions de Canadiens seront vaccinés d’ici juin

Près de 410 citoyens de Sept-Îles et Port-Cartier qui se sont inscrits auprès du centre de santé au début de la semaine recevront le vaccin Pfizer d’ici samedi.

Le début de l’opération de vaccination pour les citoyens qui ne travaillent pas ou ne résident pas dans les hôpitaux, CHSLD ou résidences pour aînés, est perçu comme une bouffée d’air frais.

À la sortie du CHSLD de Sept-Îles, il était facile de deviner les sourires, bien que cachés derrière des masques.

«Ce matin, j’ai eu mon premier vaccin contre la COVID. Je suis très heureux de cela parce que c’est le commencement d’un bout qui va finir enfin. On va pouvoir voyager et aller où l’on veut», a ainsi expliqué Jean-Marie Thériault.

Lui et sa conjointe, Jocelyne Dostie, repensent au voyage en Europe qu’ils ont dû annuler le printemps dernier. Le début de la vaccination dans la population les remplit donc d’espoir.

«Dans peut-être un an ou deux, on pourra continuer de faire nos beaux voyages qu’on s’organisait à chaque année à l’extérieur du pays et pouvoir enfin embrasser les nôtres. C’est ça qui est bien important», a affirmé Jocelyne Dostie.

Une opération de vaccination semblable devrait se dérouler la semaine prochaine à Baie-Comeau.

Quant aux populations des municipalités de la Côte-Nord plus isolées, le vaccin Moderna a commencé à être administré aux citoyens.

Le quart des 9 300 doses nécessaires pour immuniser la population de ces régions a déjà été reçu par le Centre de santé de la Côte-Nord.