Le CH s'incline 6 à 5 en tirs de barrage

Blanchi depuis le début de la saison, le jeu de puissance des Canucks a débloqué, mercredi à Vancouver. Profitant de l’indiscipline du Canadien de Montréal, les favoris locaux ont touché la cible trois fois en avantage numérique pour l’emporter 6 à 5 en fusillade.

Les Canucks se sont rapidement mis en marche en avantage numérique. Bo Horvat a effectué un tir de l’enclave qui est passé sous le bras de Carey Price environ à mi-chemin en première période. Il s’agissait du tout premier filet du club de la Colombie-Britannique avec un homme en plus cette saison.

Brock Boeser et Horvat, une deuxième fois, ont ensuite profité de séquences en avantage numérique pour faire bouger les cordages. Au total, le Tricolore a écopé de six pénalités mineures.

C’est d’ailleurs Horvat, lors des tirs de barrage qui a fait la différence. Nick Suzuki et J.T. Miller ont également enfilé l’aiguille dans cette situation.

Tour du chapeau

Face à son ancienne équipe, Tyler Toffoli avait pourtant ouvert le compteur avec tour du chapeau dans la défaite.

Tyler Toffoli a tout d’abord inscrit son tout premier filet dans l’uniforme bleu-blanc-rouge en deuxième période en décochant un tir à l’intérieur du poteau après avoir été laissé sans couverture par les Canucks. Jesperi Kotkaniemi a récolté sa première mention d’aide sur le jeu.

Quelques minutes plus tard, il a accepté une passe parfaite de Suzuki alors qu’il se trouvait tout près du filet défendu par Braden Holtby pour créer l’égalité 2 à 2 lors du deuxième engagement.

Finalement, il a fait dévier un tir de la pointe de Jeff Petry en troisième période. Il s’agissait d’un quatrième tour du chapeau en carrière pour lui.

En bref

Holtby a cédé cinq fois sur 36 lancers, étant également trompé par Kotkaniemi et Brendan Gallagher. Price a été mis à l’épreuve à 28 reprises.

Malgré cette défaite, le CH prend le premier rang dans la section Nord en vertu d’une fiche de 2-0-2 bonne pour six points. Les Maple Leafs de Toronto ont également récolté six points, mais ils ont disputé un match de plus.

Alex Edler s’est blessé au haut du corps dans la rencontre. Le défenseur des Canucks n’a pas été en mesure de revenir au jeu ensuite.

------------------------------------------------------------

Les développements du match:

3e période

20:00 - Fin du temps réglementaire. 5-5 la marque, 30-28 les tirs pour Montréal.

16:51 - La réplique des Canucks est immédiate. Boeser fait 5 à 5 avec un tir précis.

16:20 - TOFFOLI, TOFFOLI, TOFFOLI ! Tour du chapeau, c'est 5 à 4.

10:18 - KK! Le CH ne baisse pas les bras. Kotkaniemi marque son premier de la saison. C'est 4 à 4 !

3:25 - Un troisième but en avantage numérique pour les Canucks. Horvat seul dans l'enclave déjoue Price. 4-3 Canucks.

2:07 - Josh Anderson lance la rondelle dans les gradins. Il est chassé.

0:00 - Début de la période.

2e période

20:00 - Après 40 minutes, c'est l'égalité 3 à 3. Les tirs sont 19-18 en faveur des Canucks.

18:25 - Passe parfaite de Tomas Tatar pour Brendan Gallagher qui marque son premier de la saison. C'est 3 à 3 !

15:02 - Brett Kulak est pris en défaut pour avoir retenu.

12:18 - PING ! Paul Byron décoche un tir qui frappe le poteau lors d'une belle descente à 2 contre 1 avec Jake Evans.

11:13 - Les Canucks profitent de l'avantage numérique pour faire 3 à 2. Brock Boeser déjoue Price sur un retour.

9:53 - Kotkaniemi est puni pour conduite anti-sportive.

5:27 - Encore Toffoli ! Nick Suzuki fait une passe parfait à Toffoli qui pousse une rondelle dans une cage ouverte. 2-2.

4:50 - Antoine Roussel écope d'un deux minutes pour obstruction.

4:29 - Tyler Motte redonne aussitôt les devants aux Canucks avec un tir entre les jambières à Price. 2-1 Vancouver.

1:37 - BANG ! Tyler Toffoli décoche un tir précis qui ne laisse aucune chance à Holtby. C'est 1 à 1 ! Kotkaniemi récolte un premier point cette saison.

0:00 - Début de la période.

1re période

20:00 - Après une période, les Canucks mènent 1 à 0. Ils dominent aussi au chapitre des tirs 12 à 7.

17:06 - Josh Anderson pousse Quinn Hughes après un arrêt de jeu. Il est chassé et le CH écope d'une troisième punition de suite.

16:49 - Price réalise trois arrêts coup sur coup face à Jay Beagle.

12:40 - Pettersson s'amène seul devant Price et tente de le déjouer en passant son bâton entre ses jambes.

11:07 - BUT ! Les Canucks inscrivent un premier but en avantage numérique cette saison. Bo Horvat est le buteur. 1-0 Vancouver.

10:44 - Le CH est piégé dans son territoire et Ben Chiarot est puni pour avoir retenu Elias Pettersson.

9:47 - Bonne chance de Brendan Gallagher dans l'enclave mais le rondelle ne veut pas coopérer.

2:45 - Les Canucks ouvrent la marque, mais le but est refusé en raison d'un bâton trop élevé. C'est toujours 0-0.

0:18 - Tomas Tatar est chassé pour avoir accroché.

0:00 - Début du match !

-------------------------------------------------------------------------------------------

Les trios des Canadiens lors de l'échauffement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Armia-Kotkaniemi-Toffoli

Lehkonen-Evans-Byron

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Romanov

Price

Allen